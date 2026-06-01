Seleção Brasileira deixa sede da CBF rumo ao Galeão

A Seleção Brasileira deixou a sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), às 20h (de Brasília), desta segunda-feira (1), rumo ao aeroporto Galeão. Lá, a delegação irá rumo aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de 2026.

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Dentre os jogadores presentes na delegação, o mais exaltado na saída foi o atacante Neymar. Em um show de humildade, o camisa 10 da Seleção Brasileira fez questão de dar atenção para os fãs presentes na despedida.

Com sorriso no rosto, o craque tirou foto com fãs, deu autógrafos e conversou com os presentes. Além dele, outros jogadores também deram atenção aos torcedores antes de entrar no ônibus rumo ao aeroporto.

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Neymar em despedida de torcedores rumo à Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

Agora, a delegação brasileira se direciona ao Aeroporto Internacional Galeão. O embarque para os Estados Unidos acontece às 22h (de Brasília). A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6). A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho.

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Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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