A expectativa pela Copa do Mundo levou um torcedor a buscar uma forma diferente de se aproximar dos jogadores da Seleção Brasileira. Eduardo, de 17 anos, pagou uma diária no hotel onde a delegação está concentrada antes da viagem para os Estados Unidos e conseguiu registrar o encontro com alguns atletas.

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O jovem contou que tirou fotos com Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, embora não tenha conseguido autógrafos dos jogadores que encontrou durante a passagem pelo local.

— Não consegui autógrafo, só foto com o Paquetá e com o Bruno Guimarães, e nem ficaram boas. Querendo ou não, valeu a pena, mas valeu a experiência. Fiquei nervoso, mas estou feliz. Que o hexa venha! — disse, ao Lance!.

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A presença no hotel foi planejada após Eduardo descobrir que havia hóspedes com acesso ao mesmo espaço utilizado pelos jogadores. Antes de tomar a decisão, ele procurou a autorização dos pais. O jovem, inclusive, sequer aproveitou a hospedagem após a saída do ônibus rumo à sede da CBF para a despedida oficial antes da Copa do Mundo.

— Então, mandei mensagem para minha mãe primeiro e… Tipo, tinha umas crianças lá dentro, aí eu perguntei se eles estavam de hóspedes e elas falaram que sim. Aí eu liguei pra minha mãe, perguntei se podia, ela falou: "Ah, pode, né?"... Aí ela falou com meu pai, e ele deixou — contou Eduardo.

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A concentração da Seleção tem atraído torcedores antes da saída para o embarque para a Copa do Mundo. Além das movimentações na porta do hotel, muitos buscam oportunidades de encontrar os jogadores e registrar fotos antes da viagem da delegação.

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Torcedor da Seleção Brasileira, Eduardo consegue foto com Paquetá (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

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