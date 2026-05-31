Vini Jr sai em defesa de Virgínia após vitória da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira enfrentou o Panamá no Maracanã na noite deste domingo (31) e a equipe de Ancelotti saiu vitoriosa com o placar de 6 a 2. Vinicius Júnior foi um dos principais nomes da exibição da Seleção na partida, marcando um gol aos 59 segundos e dando a assistência para o cabeceio de Casemiro. No entanto, ainda no primeiro tempo, parte da torcida presente no estádio vaiou Virgínia Fonseca.

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O camisa 7, que terminou um relacionamento com a influenciadora recentemente, foi às redes defendê-la e pedir apoio após o apito final, pois, segundo ele, está tudo bem entre os dois.

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Confira a postagem de Vini Jr:

Assessoria de Vini Jr se pronuncia após término com Virgínia

Vini Jr e Virgínia terminaram seu relacionamento amoroso, que durou cerca de seis meses, na tarde do último dia 15. De acordo com o portal Léo Dias, o craque do Real Madrid teria contratado o serviço de acompanhantes brasileiras e as levado do Brasil até a Espanha, junto com Éder Militão. De acordo com a assessoria do camisa sete dos merengues, isso não aconteceu.

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A assessoria do camisa 7, no entanto, negou as informações e afirmou que o episódio não aconteceu. Segundo o estafe do jogador, os rumores que circulam nas redes sociais e em portais estão distorcidos.

Confira o que disse a defesa de Vini Jr:

"Eu só gostaria de dizer que vocês estão seguindo uma linha muito errada sobre as meninas. Elas pagaram toda a viagem, estão hospedadas no próprio hotel e estão até assustadas."

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De acordo com a defesa de Vini Jr, as mulheres custearam toda a viagem, estão hospedadas em hotel próprio e ficaram assustadas com a repercussão do caso. O estafe ainda reforçou que elas viajavam acompanhadas de amigas pessoais de Vini Jr. e Éder Militão, e não foram para a Espanha a convite dos atletas.

Além disso, a assessoria ressaltou que não houve qualquer tipo de contratação de serviços por parte dos jogadores.

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