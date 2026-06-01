VÍDEO: Jogadores da Seleção chegam à CBF e se preparam para embarque rumo à Copa
Neymar foi um dos primeiros, e Raphinha foi ovacionado pelos torcedores
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Os 26 convocados por Carlo Ancelotti chegaram na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no último compromisso da Seleção no Brasil. Neymar foi um dos primeiros jogadores a chegar, por volta das 18h desta segunda-feira (1º). Os atletas desfilaram por um corredor formado por funcionários da entidade e acenaram para os trabalhadores de um hospital localizado em frente à sede. Raphinha foi um dos mais festejados pelos presentes.
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Além do brasileiro, Léo Pereira e Casemiro também foram vistos cumprimentando os funcionários. A CBF preparou uma ambientação temática para receber os jogadores, com fitas decorativas verdes e amarelas espalhadas pelo teto e elementos visuais voltados à Copa do Mundo.
O percurso interno entre o acesso lateral e a recepção foi transformado em uma espécie de passarela, iluminada por luzes que alternam entre as cores da bandeira brasileira. O espaço serviu de cenário para a chegada dos convocados e para os registros oficiais da entidade.
Programação na CBF antes do embarque
Logo na entrada, um mural exibe os nomes dos 26 jogadores chamados por Carlo Ancelotti. A programação na sede inclui visita ao museu da CBF, um jantar reservado e uma passagem pelo auditório, onde o presidente e um dos vices da confederação discursarão para o elenco. Os atletas ainda tirarão fotos com os funcionários.
O Brasil disputou o último amistoso em solo brasileiro no domingo (31), quando venceu o Panamá por 6 a 2 no Maracanã. Os jogadores se reapresentaram ao Hotel Hilton por volta das 16h e agora estão na sede da CBF. A saída para o Aeroporto do Galeão está prevista para as 20h, de onde o elenco embarcará para os Estados Unidos.
No país norte-americano, o time comandado por Ancelotti fará uma série de treinamentos e jogará o último amistoso antes do Mundial, contra o Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland. A estreia na Copa será no dia 13, contra Marrocos.
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