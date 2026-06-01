Seleção Brasileira visita museu da CBF antes do embarque à Copa do Mundo

A programação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (1º), antes da viagem rumo à Copa do Mundo, teve uma parada especial. Os jogadores visitaram o museu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes de partirem para o Aeroporto do Galeão, onde embarcarão rumo aos Estados Unidos para a disputa do torneio.

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Durante a visita, 23 dos 26 convocados por Carlo Ancelotti fizeram o tour na exposição, que conta com os cinco troféus de campeão do mundo, camisas e outros itens históricos da Seleção. Apenas Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que disputaram a final da Champions League no último sábado (30), não estão com o grupo. Em imagens divulgadas pela CBF, os atletas aparecem tirando fotos e admirando a coleção (assista no topo da matéria).

Bruno Guimarães admira taça da Copa do Mundo no Museu da CBF (Foto: Reprodução)

Sede da CBF recebe a Seleção antes da Copa

A Seleção Brasileira vive nesta segunda-feira (1º) os últimos compromissos em solo nacional antes da disputa da Copa do Mundo. Os 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti chegaram à sede da CBF, na Barra da Tijuca, às 18h (de Brasília), onde participaram de atividades internas antes do embarque para o aeroporto, marcado para as 20h.

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A entidade preparou uma ambientação temática para receber os jogadores. As cores verde e amarela dominam os espaços internos da sede, que recebeu fitas decorativas espalhadas pelo teto e elementos visuais voltados à Copa do Mundo. Funcionários da confecção também trabalham utilizando camisas especiais alusivas ao torneio.

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O principal destaque da decoração está no percurso reservado aos atletas. O caminho interno entre o acesso lateral e a recepção foi transformado em uma espécie de passarela, iluminada por luzes que alternam entre as cores verde e amarela. O espaço servirá como cenário para a chegada dos convocados e para os registros oficiais da entidade.

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Logo na entrada da sede, outro elemento chama atenção. Um mural exibe os nomes dos 26 jogadores chamados por Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo, reforçando o clima de contagem regressiva para a competição. Está prevista, ainda, a ida dos jogadores ao museu da CBF.

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