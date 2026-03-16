O zagueiro Rodrigo Caio revelou os bastidores que, na visão dele, ajudaram a levar o São Paulo a um período de instabilidade nos últimos anos. As declarações foram feitas nesta segunda-feira (16), durante participação no podcast 10 e Faixa, apresentado pelo ex-meia Diego Ribas.

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Rodrigo Caio durante partida contra o Corinthians, valida pela disputa do Brasileirão Serie A, realizada na Neo Química Arena, em São Paulo. (Foto: Everton Okubo/Gazeta Press)

Revelado nas categorias de base do clube paulista, o defensor afirmou que problemas de gestão ao longo do tempo acabaram prejudicando a organização interna da equipe.

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- Era um clube tão sólido. Eu acredito que as pessoas que tiveram ali no comando não pensaram na instituição. Esse é o maior mal do nosso futebol - afirmou.

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Rodrigo Caio lembrou que iniciou sua trajetória profissional ainda durante a gestão de Juvenal Juvêncio, ex-presidente do São Paulo que, segundo ele, era uma referência no futebol brasileiro.

- Tive o primeiro ali, o Juvenal Juvêncio, que era uma referência para o futebol, um cara muito direto e convicto no que acreditava - completou.

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O zagueiro também citou crises políticas dentro do clube, incluindo casos de impeachment envolvendo dirigentes, como um dos fatores que impactaram o ambiente interno.

- Depois passaram outros presidentes. Teve um caso em que um presidente sofreu impeachment na época por algumas coisas erradas e agora aconteceu novamente. Passa muito por isso, pela gestão, pela pessoa não conseguir entender que precisa organizar o clube - explicou.

Apesar das críticas, Rodrigo Caio ressaltou o tamanho da história do São Paulo e demonstrou esperança de que o clube volte a se fortalecer.

- É uma pena, porque é um clube gigantesco. Em questão de história e títulos, é um dos maiores. A gente fica na expectativa para que isso mude e volte a construir coisas positivas para o futebol - declarou.

Saída do Morumbi

Durante a entrevista, o defensor também afirmou que a falta de apoio em momentos difíceis foi determinante para sua saída do São Paulo. Segundo ele, naquele período se sentiu exposto diante das críticas.

- No São Paulo eu acho que isso foi o começo da minha saída. Principalmente porque a torcida e o clube não me deram todo o suporte que eu precisava. Me deixaram muito exposto naquele momento. Fui bombardeado por todos os lados - esclareceu.

Diante do cenário, Rodrigo Caio decidiu buscar novos desafios para preservar a carreira.

- Lembro quando terminou o ano e falei para a minha família: 'eu preciso buscar algo novo, me reinventar, senão vou acabar com a minha carreira. Eu não estou mais feliz.

Reconstrução no Flamengo

O destino acabou sendo o Flamengo. Apesar de nunca ter imaginado defender outro clube no Brasil, o zagueiro afirma que criou uma ligação especial com o Rubro-Negro.

- Eu nunca imaginei jogar no Flamengo. Achei que aposentaria no São Paulo. Mas a conexão que eu tive com o Flamengo, o que o Flamengo representou para mim... Construí minha família lá. Meus filhos são flamenguistas. Minha esposa era corintiana e agora é flamenguista - declarou o zagueiro.

No Flamengo, Rodrigo Caio viveu a fase mais vitoriosa da carreira. Pelo clube carioca, conquistou duas edições da Copa Libertadores da América, dois Campeonato Brasileiro Série A, uma Copa do Brasil, três Campeonato Carioca, duas Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

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Antes disso, pelo São Paulo, ele havia conquistado a Copa Sul-Americana de 2012. O zagueiro também integrou a seleção brasileira campeã do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016.

Após deixar o Flamengo, o defensor ainda teve uma passagem curta pelo Grêmio em 2024, quando entrou em campo apenas cinco vezes.

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