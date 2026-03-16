Neymar quebra silêncio sobre ausência na convocação da Seleção Brasileira

Neymar afirmou estar "chateado"após não ter sido convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16). O atacante do Santos esteve presente na Trident Arena, durante disputa da Kings League, e se pronunciou sobre a ausência na lista para os amistosos com França e Croácia, a última antes da convocação para a Copa do Mundo.

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➡️ Fora da lista de Ancelotti, Neymar faz gol na Kings League

— Vou falar aqui, porque não dá para deixar passar em branco. Obviamente estou chateado, triste, por não ter sido convocado. Mas o foco continua dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. Nós vamos conseguir o nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua — disparou o camisa 10 do Peixe na transmissão do "Podpah".

Restando apenas a convocação final para o Mundial, Neymar ainda não foi chamado por Ancelotti. No entanto, o treinador italiano afirmou que, mesmo sem ter sido chamado em nenhuma convocação até agora, o jogador ainda pode aparecer na lista final para a Copa do Mundo, que será divulgada no dia 19 de maio.

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— Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%. Mas como disse, outro discurso é o da lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, demonstrar suas qualidades e uma boa condição física — explicou o treinador da Seleção.

— É uma avaliação física, não técnica. Neymar com bola está muito bem, tem que melhorar fisicamente. Porque para a comissão e para mim não está 100% de suas possibilidades. Ele tem que trabalhar para estar 100% — completou.

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➡️ Lista aumenta: saiba todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti

Neymar faz gol na Kings League

Ausente na convocação da Seleção Brasileira, Neymar foi a campo nesta segunda-feira (16) na segunda rodada do segundo split da Kings League Brasil e fez gol de pênalti, no chamado "pênalti do presidente".

O jogador é um dos presidentes da Fúria, e na chegada à Trident Arena, em São Paulo, afirmou que "só tinha ido para ver, e não para jogar". No entanto, foi ao campo e converteu o primeiro pênalti que cobrou na competição. O gol de Neymar foi o quarto de sua equipe em confronto contra o Desimpain.

Fora da Seleção Brasileira, Neymar comemora gol na Kings League Brasil (Foto: Divulgação/ Kings League Brasil)

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Ausência de Neymar contra o Mirassol

Na última terça-feira (10), o treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado por 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. O jogador foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

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