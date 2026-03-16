Rodrigo Caio explica saída do Flamengo: “Vou sair junto”

Após a saída do técnico Filipe Luís do comando do Flamengo, o ex-zagueiro e auxiliar técnico Rodrigo Caio também decidiu deixar o clube. Segundo ele, a decisão foi motivada por lealdade ao treinador, que o convidou para integrar a comissão técnica rubro-negra em 2025.

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Rodrigo Caio e Filipe Luís no CT do Flamengo (Foto: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Em entrevista ao podcast apresentado por Diego Ribas, Rodrigo Caio afirmou que sua permanência no clube estava diretamente ligada à presença de Filipe Luís no comando da equipe.

— Eu cheguei com o Filipe. Ele me ligou junto com o Flamengo para aceitar o desafio e entender se eu poderia ajudar. Eu tive duas conversas importantes: uma com o Boto e outra com o Filipe. Desde o início deixei claro que, a partir do momento em que eu não estivesse entregando ou não estivesse no nível do Flamengo, queria que olhassem nos meus olhos e falassem. Se tivesse que sair, eu sairia em paz.

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Rodrigo contou que também havia estabelecido um acordo pessoal com Filipe Luís quando aceitou integrar a comissão técnica.

— Eu falei para o Filipe: estou indo por você e também pelo Flamengo, que é um clube que eu amo. Mas, a partir do momento em que você sair, eu saio junto com você. Isso sempre foi algo muito claro entre nós.

Para o ex-zagueiro, a decisão também passa por valores pessoais, especialmente a importância da palavra dada.

— A gente vive em um mundo em que, muitas vezes, a palavra não vale muito. O contrato vale, o papel vale, mas para mim a palavra vale ainda mais. É isso que me faz dormir em paz e faz meu filho sentir orgulho de mim.

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Mesmo deixando o clube, Rodrigo Caio fez questão de demonstrar gratidão ao Flamengo pela forma como foi recebido novamente.

— Eu liguei para o presidente para agradecer. Disse a ele o quanto sou grato por ter aberto as portas do Flamengo novamente para mim. Ele sempre demonstrou prazer e satisfação em me ter no clube, e isso me deixa muito feliz pela história que construí ali, não só pelos títulos, mas pelo respeito e pela dedicação.

Segundo o ex-defensor, a diretoria ainda tentou convencê-lo a permanecer no clube mesmo após a saída de Filipe Luís.

— Ele me convidou para permanecer, disse que o pensamento era ter uma comissão permanente no clube. Eu agradeci muito, porque é uma honra enorme, mas expliquei que a minha palavra é uma só. Disse ao presidente que não poderia ficar, porque isso vai contra os meus princípios. Para mim, isso é inegociável.

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Rodrigo Caio retornou ao Flamengo em maio de 2025 para integrar a comissão técnica de Filipe Luís, com foco no trabalho defensivo e nas bolas paradas. Durante o período, a equipe conquistou títulos importantes como a Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro Série A, o Derby das Américas e a Copa Challenger.

Antes disso, Rodrigo Caio já havia construído uma trajetória marcante no clube como jogador, defendendo o Flamengo entre 2018 e 2023 e participando de conquistas expressivas no período.

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