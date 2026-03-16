Sem jogadores do Palmeiras, a Seleção Brasileira foi convocada, na tarde desta segunda-feira (16), para os amistosos contra França e Croácia. Nas redes sociais, torcedores do Alviverde reagiram à ausência de um atleta comandado por Abel Ferreira.

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Com uma lesão no tornozelo esquerdo, Vitor Roque não foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira. Outro atleta do Palmeiras cotado para a lista, mas também ficou de fora, foi Andreas Pereira.

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Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras reagiram à ausência de Vitor Roque na convocação da Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

Vitor Roque em ação pelo Palmeiras (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Veja comentários sobre o atacante

Vitor Roque voltou a treinar no Verdão

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (16), na Academia de Futebol, após a vitória por 1 a 0 diante do Mirassol, na noite de domingo. O técnico Abel Ferreira comandou atividades no campo com parte do elenco que não atuou pelo compromisso do Brasileirão e dois nomes importantes seguiram em recuperação no campo.

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O zagueiro Murilo e o atacante Vitor Roque já haviam participado das atividades na véspera do confronto contra o Mirassol no final da última semana e seguiram em transição nesta segunda. O defensor está fora há dois jogos por uma entorse no joelho esquerdo, enquanto o camisa 9 foi ausência no domingo por um trauma no tornozelo esquerdo.

O grupo de jogadores que foi a campo na Academia de Futebol realizou atividades físicas de aquecimento, fundamentos específicos e trabalhos técnicos em campo reduzido. A outra parte do elenco participou foi ao centro de recovery e neurociência do Palmeiras para realizar um trabalho focado na recuperação física para a sequência de partidas.