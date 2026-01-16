Romário acredita em Gerson na Seleção após retorno ao Brasil: 'Vai brigar'
Meia deixou o Zenit e acertou com o Cruzeiro
Faltam seis meses para a Copa do Mundo, e o mercado de transferências do futebol está sendo estratégico para os jogadores como Gerson, que buscam uma vaga na Seleção. O meia deixou o Zenit e acertou com o Cruzeiro, declarando em sua chegada que esse é justamente seu objetivo.
Atento nessa fase de maior oscilação da equipe brasileira, Romário acredita que a volta ao futebol nacional vai ser positiva para Gerson brigar por um espaço no time. O ex-jogador comentou o assunto em evento comemorativo de um ano da Romário TV, seu canal no Youtube.
- Até o momento, a contratação do Gerson foi a maior financeiramente, e tenho certeza que ele vai voltar a fazer o futebol que ele tinha no Flamengo e disputar por posição na Copa do Mundo. Mas o peso é parecido entre eles (Paquetá e Gerson). Os dois tiveram a possibilidade de jogar em clubes grandes aqui no Brasil. A vinda do Paquetá com certeza vai ser interessante para o futebol brasileiro, carioca e principalmente para o rubro-negro. Torço para que isso aconteça - disse Romário.
Contudo, o meia do Cruzeiro terá uma árdua missão, já que o tempo será curto para convencer Ancelotti. Com a previsão de estreia no clássico contra o Atlético-MG, no dia 25 de janeiro, terá até 12 jogos até a próxima Data Fifa, em 23 e 31 de março, quando o Brasil enfrenta a França e a Croácia.
Gerson pelo Zenit
Gerson disputou apenas 15 partidas pelo Zenit, sendo 11 delas como titular. Nesse período, tem uma média de 61 minutos em campo por jogo. Mesmo com o recorte pequeno, já marcou dois gols.
Além disso, o meio-campista deu oito passes decisivos e tem 89% de acerto em seus passes. Nos lançamentos, o aproveitamento é de 47%. No setor defensivo, Gerson acumula 12 desarmes e interceptações, 46 bolas recuperadas e tem eficiência de 47% dos duelos.
