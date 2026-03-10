Champions League: veja os brasileiros 'selecionáveis' que jogam na rodada

Diversos brasileiros com potencial de convocação, os famosos "selecionáveis", poderão entrar em campo nos jogos de ida das oitavas de final da Champions League a partir desta terça-feira (10). Nomes já lembrados por Carlo Ancelotti ou que anseiam por nova oportunidade com a camisa da Seleção estarão disponíveis para os confrontos da principal competição do Velho Continente. Veja abaixo:

Ederson (Atalanta)

Perfil: meio-campista de 26 anos

Última convocação: junho de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: um gol e uma assistência em oito jogos

Jogo: Atalanta x Bayern

Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)

Onde assistir: HBO Max (streaming)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Perfil: meio-campista de 28 anos

Última convocação: novembro de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: sem gols ou assistências em sete jogos

Jogo: Newcastle x Barcelona

Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)

Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Joelinton (Newcastle)

Perfil: meio-campista de 29 anos

Última convocação: outubro de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: dois gols e uma assistência em oito jogos

Jogo: Newcastle x Barcelona

Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)

Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Raphinha (Barcelona)

Perfil: meia-atacante de 29 anos

Última convocação: setembro de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: um gol em cinco jogos

Jogo: Newcastle x Barcelona

Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)

Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Richarlison (Tottenham)

Perfil: centroavante de 28 anos

Última convocação: novembro de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: um gol em seis jogos

Jogo: Atlético de Madrid x Tottenham

Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)

Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Arthur (Leverkusen)

Perfil: lateral de 22 anos

Última convocação: março de 2023

Desempenho na Champions League 25/26: sem gols ou assistências em oito jogos

Jogo: Leverkusen x Arsenal

Data: quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília)

Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Perfil: centroavante de 28 anos

Última convocação: novembro de 2023

Desempenho na Champions League 25/26: dois gols em três jogos

Jogo: Leverkusen x Arsenal

Data: quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília)

Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Perfil: zagueiro de 28 anos

Última convocação: novembro de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: um gol e uma assistência em cinco jogos

Jogo: Leverkusen x Arsenal

Data: quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília)

Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Perfil: atacante de 24 anos

Última convocação: outubro de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: seis gols e uma assistência em sete jogos

Jogo: Leverkusen x Arsenal

Data: quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília)

Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Lucas Beraldo (PSG)

Perfil: zagueiro de 22 anos

Última convocação: outubro de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: ainda não jogou

Jogo: PSG x Chelsea

Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)

Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Marquinhos (PSG)

Perfil: zagueiro de 31 anos

Última convocação: novembro de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: dois gols em oito jogos

Jogo: PSG x Chelsea

Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)

Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Andrey Santos (Chelsea)

Perfil: meio-campista de 21 anos

Última convocação: novembro de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: duas assistências em cinco jogos

Jogo: PSG x Chelsea

Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)

Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Estêvão (Chelsea)

Perfil: meia-atacante de 18 anos

Última convocação: novembro de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: três gols em sete jogos

Jogo: PSG x Chelsea

Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)

Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

João Pedro (Chelsea)

Perfil: centroavante de 24 anos

Última convocação: novembro de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: três gols em seis jogos

Jogo: PSG x Chelsea

Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)

Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Perfil: atacante de 25 anos

Última convocação: novembro de 2025

Desempenho na Champions League 25/26: três gols e quatro assistências em dez jogos

Jogo: Real Madrid x Manchester City

Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)

Onde assistir: HBO Max (streaming)

João Pedro é abraçado por companheiros de Chelsea após gol decisivo contra o Napoli na Champions League (Foto: Andreas Solaro / AFP)

Outros brasileiros na Champions League

Alguns brasileiros importantes não disputarão esta rodada da Champions League por lesão: o goleiro Alisson, do Liverpool, o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, e o atacante Rodrygo, também do gigante espanhol, que já está fora da temporada e da Copa do Mundo.

Outros jogadores do Brasil que podem entrar em campo nos jogos de ida das oitavas de final do torneio continental são Gabriel Sara (Galatasaray), Luís Guilherme (Sporting) e Souza (Tottenham), mas com menos chances de convocação.