Futebol Internacional

Champions League: veja os brasileiros 'selecionáveis' que jogam na rodada

Duelos de ida das oitavas de final começam nesta terça-feira (10)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/03/2026
14:37
Atualizado há 0 minutos
Vinícius Júnior, astro brasileiro, em ação pelo Real Madrid (Foto: Miguel Riopa / AFP)
  • Matéria
  • Matéria

Diversos brasileiros com potencial de convocação, os famosos "selecionáveis", poderão entrar em campo nos jogos de ida das oitavas de final da Champions League a partir desta terça-feira (10). Nomes já lembrados por Carlo Ancelotti ou que anseiam por nova oportunidade com a camisa da Seleção estarão disponíveis para os confrontos da principal competição do Velho Continente. Veja abaixo:

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ederson (Atalanta)

Perfil: meio-campista de 26 anos
Última convocação: junho de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: um gol e uma assistência em oito jogos

Jogo: Atalanta x Bayern
Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: HBO Max (streaming)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Perfil: meio-campista de 28 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: sem gols ou assistências em sete jogos

Jogo: Newcastle x Barcelona
Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Joelinton (Newcastle)

Perfil: meio-campista de 29 anos
Última convocação: outubro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: dois gols e uma assistência em oito jogos

Jogo: Newcastle x Barcelona
Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Raphinha (Barcelona)

Perfil: meia-atacante de 29 anos
Última convocação: setembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: um gol em cinco jogos

Jogo: Newcastle x Barcelona
Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Richarlison (Tottenham)

Perfil: centroavante de 28 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: um gol em seis jogos

Jogo: Atlético de Madrid x Tottenham
Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Arthur (Leverkusen)

Perfil: lateral de 22 anos
Última convocação: março de 2023
Desempenho na Champions League 25/26: sem gols ou assistências em oito jogos

Jogo: Leverkusen x Arsenal
Data: quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Perfil: centroavante de 28 anos
Última convocação: novembro de 2023
Desempenho na Champions League 25/26: dois gols em três jogos

Jogo: Leverkusen x Arsenal
Data: quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Perfil: zagueiro de 28 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: um gol e uma assistência em cinco jogos

Jogo: Leverkusen x Arsenal
Data: quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Perfil: atacante de 24 anos
Última convocação: outubro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: seis gols e uma assistência em sete jogos

Jogo: Leverkusen x Arsenal
Data: quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Lucas Beraldo (PSG)

Perfil: zagueiro de 22 anos
Última convocação: outubro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: ainda não jogou

Jogo: PSG x Chelsea
Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Marquinhos (PSG)

Perfil: zagueiro de 31 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: dois gols em oito jogos

Jogo: PSG x Chelsea
Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Andrey Santos (Chelsea)

Perfil: meio-campista de 21 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: duas assistências em cinco jogos

Jogo: PSG x Chelsea
Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Estêvão (Chelsea)

Perfil: meia-atacante de 18 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: três gols em sete jogos

Jogo: PSG x Chelsea
Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

João Pedro (Chelsea)

Perfil: centroavante de 24 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: três gols em seis jogos

Jogo: PSG x Chelsea
Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Perfil: atacante de 25 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: três gols e quatro assistências em dez jogos

Jogo: Real Madrid x Manchester City
Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: HBO Max (streaming)

João Pedro é abraçado por companheiros de Chelsea após gol decisivo contra o Napoli na Champions League (Foto: Andreas Solaro / AFP)
João Pedro é abraçado por companheiros de Chelsea após gol decisivo contra o Napoli na Champions League (Foto: Andreas Solaro / AFP)

Outros brasileiros na Champions League

Alguns brasileiros importantes não disputarão esta rodada da Champions League por lesão: o goleiro Alisson, do Liverpool, o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, e o atacante Rodrygo, também do gigante espanhol, que já está fora da temporada e da Copa do Mundo.

Outros jogadores do Brasil que podem entrar em campo nos jogos de ida das oitavas de final do torneio continental são Gabriel Sara (Galatasaray), Luís Guilherme (Sporting) e Souza (Tottenham), mas com menos chances de convocação.

