Champions League: veja os brasileiros 'selecionáveis' que jogam na rodada
Duelos de ida das oitavas de final começam nesta terça-feira (10)
- Matéria
- Mais Notícias
Diversos brasileiros com potencial de convocação, os famosos "selecionáveis", poderão entrar em campo nos jogos de ida das oitavas de final da Champions League a partir desta terça-feira (10). Nomes já lembrados por Carlo Ancelotti ou que anseiam por nova oportunidade com a camisa da Seleção estarão disponíveis para os confrontos da principal competição do Velho Continente. Veja abaixo:
Ederson (Atalanta)
Perfil: meio-campista de 26 anos
Última convocação: junho de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: um gol e uma assistência em oito jogos
Jogo: Atalanta x Bayern
Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: HBO Max (streaming)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Perfil: meio-campista de 28 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: sem gols ou assistências em sete jogos
Jogo: Newcastle x Barcelona
Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Joelinton (Newcastle)
Perfil: meio-campista de 29 anos
Última convocação: outubro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: dois gols e uma assistência em oito jogos
Jogo: Newcastle x Barcelona
Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Raphinha (Barcelona)
Perfil: meia-atacante de 29 anos
Última convocação: setembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: um gol em cinco jogos
Jogo: Newcastle x Barcelona
Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Richarlison (Tottenham)
Perfil: centroavante de 28 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: um gol em seis jogos
Jogo: Atlético de Madrid x Tottenham
Data: terça-feira (10), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Arthur (Leverkusen)
Perfil: lateral de 22 anos
Última convocação: março de 2023
Desempenho na Champions League 25/26: sem gols ou assistências em oito jogos
Jogo: Leverkusen x Arsenal
Data: quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Gabriel Jesus (Arsenal)
Perfil: centroavante de 28 anos
Última convocação: novembro de 2023
Desempenho na Champions League 25/26: dois gols em três jogos
Jogo: Leverkusen x Arsenal
Data: quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Perfil: zagueiro de 28 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: um gol e uma assistência em cinco jogos
Jogo: Leverkusen x Arsenal
Data: quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Perfil: atacante de 24 anos
Última convocação: outubro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: seis gols e uma assistência em sete jogos
Jogo: Leverkusen x Arsenal
Data: quarta-feira (11), às 14h45 (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Lucas Beraldo (PSG)
Perfil: zagueiro de 22 anos
Última convocação: outubro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: ainda não jogou
Jogo: PSG x Chelsea
Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Marquinhos (PSG)
Perfil: zagueiro de 31 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: dois gols em oito jogos
Jogo: PSG x Chelsea
Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Andrey Santos (Chelsea)
Perfil: meio-campista de 21 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: duas assistências em cinco jogos
Jogo: PSG x Chelsea
Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Estêvão (Chelsea)
Perfil: meia-atacante de 18 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: três gols em sete jogos
Jogo: PSG x Chelsea
Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
João Pedro (Chelsea)
Perfil: centroavante de 24 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: três gols em seis jogos
Jogo: PSG x Chelsea
Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Vinícius Júnior (Real Madrid)
Perfil: atacante de 25 anos
Última convocação: novembro de 2025
Desempenho na Champions League 25/26: três gols e quatro assistências em dez jogos
Jogo: Real Madrid x Manchester City
Data: quarta-feira (11), às 17h (de Brasília)
Onde assistir: HBO Max (streaming)
Outros brasileiros na Champions League
Alguns brasileiros importantes não disputarão esta rodada da Champions League por lesão: o goleiro Alisson, do Liverpool, o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, e o atacante Rodrygo, também do gigante espanhol, que já está fora da temporada e da Copa do Mundo.
Outros jogadores do Brasil que podem entrar em campo nos jogos de ida das oitavas de final do torneio continental são Gabriel Sara (Galatasaray), Luís Guilherme (Sporting) e Souza (Tottenham), mas com menos chances de convocação.
