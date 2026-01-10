Gerson marca presença no Mineirão em estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro
O jogador foi anunciado pela Raposa neste sábado
Contratado pelo Cruzeiro neste sábado (10), o meio-campista Gerson marcou presença no Mineirão para a partida da equipe contra o Pouso Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.
Principal contratação da equipe para a temporada, o jogador recebeu sua camisa número 97 das mãos do dono da SAF celeste, Pedro Lourenço. Ao lado de familiares e de seu empresário e pai, Marcão, o atleta saudou os mais de 30 mil cruzeirenses.
O Cruzeiro anunciou a contratação de Gerson na manhã deste sábado. A equipe mineira investiu 27 milhões de euros fixos pelo atleta, com mais 3 milhões em bônus.
Durante a semana, ainda sem data definida, o meio-campista deverá ser apresentado oficialmente pela equipe com uma coletiva de imprensa na Toca da Raposa II.
Recepção da torcida do Cruzeiro para Gerson
A maior contratação da história do futebol brasileiro chegou a Belo Horizonte na última sexta-feira (9). Gerson foi recepcionado por uma multidão de torcedores do Cruzeiro na Toca da Raposa II.
A diretoria celeste abriu os portões do Centro de Treinamento por volta das 11h50 (de Brasília). Os cruzeirenses ficaram cerca de 30 minutos no local.
– Agradecer à diretoria do Cruzeiro pelo esforço que fez pela minha vinda. Vou realizar exames e depois converso com mais calma – comentou Gerson.
Cruzeiro x Pouso Alegre
O Cruzeiro fará sua estreia no Campeonato Mineiro na noite deste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), em partida contra o Pouso Alegre, no Mineirão. Para o duelo o técnico Tite escalou uma equipe recheada de reservas.
Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o Pouso Alegre vem com: Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Matheus Henrique, Ryan Guilherme, Japa; Rodriguinho, Kenji, Rayan Lelis
