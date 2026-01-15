Conteúdo Especial

A preparação do Brasil no atual ciclo de Copa do Mundo foi ruim, mas a Seleção pode sonhar com o título graças à qualidade de Carlo Ancelotti e da "boa safra" dos jogadores de frente. Essa é a avaliação do técnico Zé Ricardo, que vê ainda o grupo para o Mundial praticamente fechado.

— A preparação a gente não pode esconder: não foi uma preparação ideal, foi ruim. Mas a gente não pode usar isso como desculpa. A Seleção Brasileira representa a maior camisa do mundo, e pensando por este lado, a vinda do Ancelotti visa tentar diminuir um pouco essa dificuldade, esse problema de preparação — disse Zé Ricardo ao Lance!, logo após participar do programa "Fut & Papo", da Lance TV.

A Seleção Brasileira teve nada menos do que quatro treinadores no atual ciclo para a Copa do Mundo. Começou com o interino Ramon Menezes, passou por Fernando Diniz e Dorival Júnior, até chegar ao estágio atual, com Carlo Ancelotti. O italiano assumiu no fim de maio do ano passado, faltando dez jogos para a convocação final para o Mundial.

— Sobre mudança, o que eu vejo é a confiança num nome tão gigante, tão importante como o do Ancelotti, talvez o treinador mais vitorioso da atualidade, ele e o Guardiola — considerou Zé Ricardo.

— E vejo o Brasil com uma safra de jogadores de frente muito boa, a qualidade que temos aí, é talvez nosso melhor setor. O Ancelotti tem como sua principal característica montar equipes que sabem se defender bem, como bom italiano que é. Se ele encontrar esse equilíbrio, e tendo os atacantes que nós temos, o Brasil passa a ser um candidato, mas longe de ser o único.

Zé Ricardo vê pouco espaço para surpresa na Copa

Carlo Ancelotti já disse que, para os amistosos com França e Croácia, em março, a intenção é levar praticamente o mesmo grupo que irá para a Copa do Mundo. Na opinião de Zé Ricardo, há pouco espaço para uma surpresa de última hora.

— Isso entra no pacote da preparação inadequada que nós tivemos. Penso que o que ele tinha pra olhar ele acabou olhando até agora, talvez com uma ou outra surpresa, e o Neymar seria uma — avaliou Zé Ricardo.

— O ideal seria que ele tivesse mais tempo para olhar outros atletas. Por exemplo, o Igor Thiago, que está como destaque da Premier League, em condições normais certamente seria um jogador a ser observado. É um camisa 9 com características que nós não temos, e o Brasil sempre foi marcado por ter um camisa 9 goleador. Mas eu não acredito que isso aconteça, pela preparação prejudicada.

