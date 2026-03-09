Camilla Orlando participa de mentoria da Fifa para treinadoras
Técnica da Seleção Brasileira sub-20 será acompanhada pelo português Francisco Neto por 18 meses
A treinadora brasileira Camilla Orlando, da Seleção Brasileria feminina sub-20, foi selecionada para a terceira edição do programa de mentoria para treinadoras promovido pela Fifa. A iniciativa faz parte do Fifa Women's Development Programme, voltado ao fortalecimento da formação e das oportunidades para mulheres na área técnica do futebol.
Dentro do projeto está o Elite Performance: Coach Mentorship, programa global que conecta treinadoras em ascensão a técnicos experientes por um período de 18 meses. No caso de Camilla Orlando, a mentoria será conduzida por Francisco Neto, comandante da Seleção Portuguesa Feminina e treinador com experiência em Copa do Mundo.
Segundo Camilla, o projeto representa uma oportunidade de aprendizado em diferentes contextos do futebol feminino.
— É uma grande oportunidade de compartilhar experiências e crescer através das experiências dos outros. Meu mentor é de Portugal, já esteve na Copa do Mundo e tem desenvolvido o futebol feminino no país, então é uma oportunidade muito boa — afirmou.
A treinadora também destacou o ambiente de troca com outras profissionais selecionadas para o programa.
— Além disso, estar rodeada de grandes mulheres, grandes treinadoras que me inspiram e estão atuando em seus países, é incrível estar em um lugar como esse. Eu acredito que estamos crescendo bastante e também vamos conseguir ajudar outras pessoas a alcançarem o mais alto nível — completou.
Atualmente na comissão da Seleção Brasileira Feminina Sub-20, Camilla terá um ano importante pela frente com a disputa da Copa do Mundo Feminina sub-20 de 2026, que será na Polônia. A treinadora comandou o Brasil na conquista do Sul-Americano da categoria em 2026.
Durante a trajetória no futebol, ela também acumulou experiências em clubes e seleções, além de ter acompanhado grandes torneios internacionais. Essa vivência, segundo Camilla, ajudou a consolidar sua ambição na carreira.
—Eu tive a sorte de ver de perto algumas das melhores treinadoras do mundo em ação em um dos maiores torneios do mundo. Fiquei muito inspirada e isso me ajudou a perceber que é possível, que em algum momento eu também poderia viver essa experiência — disse.
Camilla também relembrou dificuldades enfrentadas no início da carreira como treinadora.
— O maior desafio no começo foi sempre ter que provar meu conhecimento sobre o jogo. Foi realmente difícil. Mas eu sempre usei algumas situações difíceis para crescer e entender como isso pode me ajudar a ser uma treinadora melhor.
