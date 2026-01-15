Patrocinadora da Seleção vai levar Ancelotti para tour de carnaval

Carlo Ancelotti chegou ao Brasil no fim de maio do ano passado e, desde então, esteve em estádios de diferentes capitais do País. E, a partir do final deste mês, o treinador da Seleção voltará a fazer um tour por algumas delas para um "intensivão de brasilidade". Ancelotti estará no carnaval de Salvador, do Rio e de São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ANÁLISE – Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos chegou ao teto

A participação do técnico italiano na folia é uma ação da Brahma, patrocinadora da Seleção. "A ideia é mostrar a essência do país na festa popular brasileira e fazer o Carleto conhecer a cultura que move o torcedor, preparando o técnico para conquistar o mundo com a camisa da Seleção Brasileira", informou a companhia de bebidas.

Em Salvador, Ancelotti conhecerá o Circuito Barra-Ondina com Léo Santana como anfitrião; no Rio de Janeiro, ele estará em um camarote na Sapucaí ao lado de Ronaldo Fenômeno; e, em São Paulo, marcará presença no camarote Brahma, que contará com Zeca Pagodinho.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti já apareceu em um vídeo da campanha de carnaval ao lado de Ronaldo Fenômeno. Mais do que mostrar a maior festa popular do Brasil ao técnico, a ação serve também para aquecer a torcida para a Copa do Mundo, que começará em menos de cinco meses.

"Para vencer uma Copa do Mundo, o currículo vitorioso é o ponto de partida, mas sentir na pele a alma do país é um trunfo a mais", diz a campanha da Brahma.

continua após a publicidade

Depois do carnaval, Ancelotti terá convocação-chave para a Copa do Mundo

Depois de conhecer o carnaval, Carlo Ancelotti irá se debruçar para definir a última convocação antes de definir o grupo da Seleção que irá à Copa do Mundo. Em março, o Brasil fará amistosos com França e Croácia, nos Estados Unidos.

O técnico já antecipou que, para esses amistosos, a intenção é definir uma lista "muito próxima" daquela que ele pretende divulgar em maio, quando fará a convocação dos 26 jogadores que tentarão buscar o Hexa.