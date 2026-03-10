Thiago Silva abre o jogo sobre retorno à Seleção com Ancelotti: 'Mas acho que…'

Aos 41 anos, Thiago Silva segue sendo um nome de destaque no futebol europeu, agora com a camisa do Porto em 2026. Nesta reta final de carreira, ele mantém vivo o sonho de disputar sua quinta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. O zagueiro afirmou, em entrevista à "TNT Sports", que ainda tem muito a contribuir em mais uma edição e admitiu ter conversado com o treinador Carlo Ancelotti.

A relação entre os dois não é novidade: o zagueiro e o técnico italiano trabalharam juntos no Milan e no PSG, construindo um elo de confiança. Apesar da proximidade, o zagueiro faz questão de manter os pés no chão e evitar qualquer tipo de pressão pública por uma vaga.

Thiago Silva em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Rodrigues/CBF)

— O Carlo (Ancelotti) e a equipe técnica dele conhecem o Thiago Silva. Não preciso vir aqui cavar uma convocação, nem gosto de estar a falar sobre isso. Se não tiver de ser convocado, não vou ser. Se eu tiver que ir ao Mundial, vou. Os nossos planos já estão bem traçados por Deus — afirmou o zagueiro à TNT Sports.

Após a eliminação para a Croácia em 2022, o sentimento era de despedida. O próprio Thiago Silva admitiu que acreditava ter vestido a camisa da Seleção Brasileira pela última vez. No entanto, a longevidade física e o alto desempenho no Porto mudaram o cenário. Líder do Campeonato Português com os Dragões, ele acredita que seu vigor atual permite sonhar com o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.

Para o zagueiro, sua contribuição vai além das quatro linhas. Ele destaca que Ancelotti, embora seja um dos técnicos mais vitoriosos da história, fará sua estreia em Copa do Mundo, e a experiência de quem já viveu quatro edições pode ser um trunfo no vestiário.

— E as coisas boas que posso trazer, com a experiência de ter jogado quatro Copas? De, num momento pontual, você mandar uma mensagem ou de repente estar com o treinador, porque vai ser o primeiro Mundial dele? Não estou dizendo que o Thiago vai ganhar o título para o Ancelotti, não é isso. Mas acho que a contribuição é interessante — explicou Thiago à TNT Sports.

Thiago Silva em ação pelo Porto (Foto: Divulgação/Porto)

A expectativa sobre o retorno do zagueiro ganha contornos reais nesta semana. A CBF já enviou aos clubes a pré-lista de jogadores convocáveis, conforme exigência da Fifa. A convocação definitiva será divulgada na ´próxima segunda-feira (16), visando os amistosos contra a França, no dia 26 de março, e diante da seleção croata, no dia 31. As duas partidas serão realizadas nos Estados Unidos.