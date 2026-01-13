Jornalista analisa possibilidades de Copa para Gerson: 'Muitos concorrentes'

O Cruzeiro apresentou o meia Gerson, nesta terça-feira (13), como novo reforço para a temporada de 2026. Diante do retorno do jogador, que estava no Zenit, da Rússia, ao futebol brasileiro, a jornalista Renata Mendonça analisou as chances dele está presente na Copa do Mundo de 2026.

Durante o programa "Seleção Sportv", desta terça-feira (13), a comentarista afirmou que a chegada ao Cruzeiro reaproxima Gerson da Amarelinha. Contudo, ela destacou que a concorrência para uma vaga no meio de campo da equipe de Carlo Ancelotti é grande.

— Acho que ele tem tudo para voltar ao auge do futebol. Na Rússia, ele teve dificuldades. Um novo ambiente, tipo de gramado, rotina, e ele se lesionou. Não conseguiu jogar tanto. Mesmo assim, é bom lembrar que o Zenit não estava "preciso me livrar desse jogador". É importante destacar, que a ida dele para o clube russo, de fato, o afastou da Seleção Brasileira — iniciou a jornalista, antes de completar.

— Ele parou de ser convocado e outros jogadores passaram a assumir a posição na Seleção. Não tenho dúvidas, que neste retorno ao futebol brasileiro, ele vai continuar entregando (em campo) o que sempre produziu. Seja no Flamengo, ou até antes, no Fluminense. Sempre entregou muito. Se ele vai voltar a Seleção? Acho um desafio e tanto. O meio de campo tem muitos concorrentes e acredito que as vagas estão mais ou menos preenchidas. Mas tudo é possível — concluiu.

Gerson explica escolha pelo Cruzeiro

Na coletiva de apresentação, o meia explicou o motivo de ter retornado ao Brasil para jogar no Cruzeiro. Gerson ressaltou que a proposta de participar do projeto celeste foi irrecusável.

– Agradecer ao Zenit, sempre fui muito bem recebido. Sou um cara que não gosta de reclamar. Sou grato a Deus pelas oportunidades. Quis vir para o Cruzeiro porque era um projeto irrecusável. Todo o esforço do Pedrinho, Pedro Junio, o Spindel, o professor também. Quando tem um esforço muito grande em querer a gente em um ambiente, levo muito em consideração. Um clube gigante. Com todo respeito aos outros, não é um clube qualquer, tem muita história. Estava de férias. Cheguei aqui, sou sincero. Meu pensamento era de voltar no dia 14 para me apresentar. Mas meu pai me passou a possibilidade, eu disse para ele ir para cima. Hoje estou feliz de estar aqui – disse o jogador.

Gerson é apresentado no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)