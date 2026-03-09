De olho em Neymar, Ancelotti vai assistir duelo entre Mirassol e Santos pelo Brasileirão

O duelo entre Mirassol e Santos, que será disputado nesta terça-feira (10), ganhou uma importância ainda maior com a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e de Neymar, que ainda não figurou na lista do treinador italiano.

A partida será realizada no interior de São Paulo, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 atuará pelo quarto jogo seguido nesta temporada.

Ancelotti foi eleito em 2024 o 'Técnico do Ano' pela Fifa. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Na contagem regressiva para a Copa do Mundo:

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, foi anunciado em maio do ano passado e ainda não convocou o camisa 10 do Peixe, Neymar. Em diversas oportunidades, o treinador afirmou que pretende chamar apenas jogadores que estejam bem fisicamente, mas destacou que conhece o potencial do atacante.

O jogador do Alvinegro Praiano retornou ao futebol brasileiro em janeiro do ano passado, após 12 anos atuando no exterior. Ele não veste a camisa da Seleção desde 17 de outubro de 2023, quando o Brasil perdeu para o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Na ocasião, sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida e ficou um ano afastado dos gramados após passar por cirurgia.

Neymar chegou a figurar na lista do então técnico da Seleção, Dorival Júnior, em fevereiro do ano passado, para os jogos contra Colômbia e Argentina, também pelas Eliminatórias. No entanto, ao sofrer a primeira das quatro lesões pelo Santos na temporada, acabou sendo desconvocado. Dias depois, após a derrota diante da Argentina, em Buenos Aires, Dorival Júnior foi demitido pela CBF.

Neymar ainda tem dois compromissos pelo Santos antes da convocação de Ancelotti para os amistosos nos Estados Unidos. O Peixe enfrenta o Mirassol no Maião, partida em que o técnico italiano estará presente ao lado do coordenador de Seleções, Rodrigo Caetano, e também disputa o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro.

A Seleção, por sua vez, entrará em campo antes da convocação final para a Copa, prevista para maio, diante da França no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston (Massachusetts), às 17h (de Brasília). Já no dia 31, encara a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando (Flórida), às 21h (de Brasília). A convocação para os amistosos será na próxima segunda-feira (16), às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Atualização:

Após a publicação desta reportagem, o Santos emitiu uma nota informando que Neymar não estará à disposição para o duelo diante do Mirassol. Em contato com a CBF, a reportagem do Lance! apurou que a entidade ainda não sabe se a viagem do treinador Carlo Ancelotti ao interior de São Paulo será mantida.

NOTA OFICIAL DO SANTOS:

O meia-atacante Neymar Júnior treinou normalmente na manhã desta segunda-feira (9). Seguindo programação de controle de carga, o atleta não ficará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida do Santos FC contra o Mirassol, nesta terça-feira (10).

Intensificando os trabalhos musculares, Neymar Jr treinará normalmente nesta terça (10) com os atletas não relacionados, no CT Rei Pelé. O meia-atacante ficará à disposição para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro.

Primeiros jogos do Brasil na Copa:

1ª Rodada - Brasil x Marrocos - 13 de junho - 19h - MetLife Stadium em Nova York/Nova Jersey

2ª Rodada - Brasil x Haiti - 19 de junho - 22h - Lincoln Financial Field, na Filadélfia

3ª Rodada - Brasil x Escócia - 24 de junho - 19h - Hard Rock Stadium, em Miami

