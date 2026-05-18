A história de Edmundo no Vasco; jogos, gols e estatísticas

Edmundo Alves de Souza Neto, conhecido como 'O Animal', teve uma carreira impactante no Vasco.

Edmundo Alves de Souza Neto, nascido em Niterói em 2 de abril de 1971, foi um atacante de impacto imediato e personalidade rara no futebol brasileiro. O apelido "O Animal" sintetizou uma carreira marcada por intensidade, genialidade e explosões emocionais — um jogador capaz de decidir campeonatos e, ao mesmo tempo, transformar qualquer jogo em evento. O Lance conta a história de Edmundo no Vasco.

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No Vasco, essa mistura ganhou um cenário perfeito. Edmundo teve múltiplas passagens por São Januário e construiu uma relação de idolatria com a torcida: nem sempre linear, mas sempre forte. Quando estava em campo, o time parecia girar em torno da sua presença, seja pela capacidade de finalização, seja pela forma como provocava rivais e puxava o jogo para si.

Os números traduzem essa importância. Em cinco passagens, Edmundo somou 244 jogos e 138 gols, marca que o coloca entre os maiores artilheiros da história do clube. Mais do que o total, porém, existe um recorte que define sua lenda: a década de 1990 e, sobretudo, o ano de 1997.

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Aquele Edmundo de 1997 não foi apenas um grande atacante. Foi um fenômeno estatístico e de performance, com gols em série, recordes que atravessaram gerações e atuações que viraram memória coletiva — especialmente contra rivais, em jogos de mata-mata e em partidas onde o Vasco precisava de um protagonista.

Ao contar a história de Edmundo no Vasco, portanto, não se trata só de listar gols. Trata-se de entender por que ele simbolizou uma era, por que dominou o imaginário do torcedor e como se tornou a personificação do "jogo grande" em São Januário.

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A história de Edmundo no Vasco

A estreia e o impacto imediato em 1992

Edmundo chegou ao profissional do Vasco em 1992 e rapidamente mostrou que não era "mais um" atacante de promessa. Logo na estreia no Brasileiro, no Pacaembu, contra o Corinthians, chamou atenção pela presença e pela personalidade, mesmo sem balançar a rede. A partir dali, a explosão foi inevitável.

Naquele primeiro ano completo, fez 32 jogos e 24 gols, uma taxa extraordinária para um jovem recém-promovido. Ainda em 1992, ajudou o Vasco a conquistar o Campeonato Carioca invicto e ganhou projeção nacional, recebendo convocação para a Seleção Brasileira — um sinal claro de que o clube havia revelado um atacante fora do padrão.

A saída para o Palmeiras em 1993 interrompeu a sequência inicial, mas não rompeu o vínculo. O Vasco, cedo, entendeu que Edmundo era daqueles jogadores "destinados" a voltar.

1996 e 1997: o auge do "Animal" e a temporada histórica

O retorno em 1996 recolocou Edmundo no centro do projeto esportivo. Ele chegou como estrela, assumiu o protagonismo e imediatamente entregou gols e grandes atuações — incluindo clássicos em que transformava a partida em espetáculo particular.

Mas o auge absoluto veio em 1997. No Campeonato Brasileiro, Edmundo foi artilheiro isolado com 29 gols em 28 jogos, uma média superior a um por partida — raridade histórica. Foi a temporada em que quebrou marcas, ganhou prêmios individuais e virou o nome mais temido do país naquele ano.

Dois capítulos viraram folclore nacional. O primeiro foi a atuação contra o União São João: seis gols em um único jogo, recorde de gols de um jogador numa partida do Brasileiro. O segundo foi a semifinal contra o Flamengo, com três gols em um 4 a 1 que entrou para o acervo emocional da torcida vascaína.

Além dos gols, 1997 também consolidou Edmundo como jogador "total" no ataque: finalizava, criava e servia companheiros, acumulando assistências e influência direta na campanha do título brasileiro. Ao final, recebeu a Bola de Ouro da revista Placar, coroando uma temporada que muitos vascaínos apontam como a maior performance individual de um jogador do clube na era moderna.

Estatísticas de Edmundo no Vasco

Somando todas as passagens, Edmundo fez 244 jogos e 138 gols com a camisa do Vasco, tornando-se um dos grandes artilheiros da história cruzmaltina. Nos anos 1990, foram 90 gols, número que o coloca entre os maiores goleadores do clube naquela década.

Esses dados ajudam a dimensionar algo importante: Edmundo não foi ídolo por "um momento" apenas. Mesmo com idas e vindas, ele produziu por temporadas diferentes, em contextos distintos, e manteve uma média de gols alta para um atacante que também participava da construção do jogo.

E há um componente que aumenta seu peso histórico: a recorrência de atuações marcantes em partidas grandes, especialmente contra rivais e em fases decisivas. Em São Januário, Edmundo virou sinônimo de jogo em que a torcida esperava "algo fora do roteiro".

Retornos, Mundial de 2000 e o peso dos jogos gigantes

Em 1999, Edmundo voltou ao Vasco em uma negociação gigantesca para o padrão do futebol brasileiro. A expectativa era de que ele recolocasse o clube no topo com protagonismo imediato — e houve momentos que justificaram cada centavo, como decisões no Carioca e jogos grandes contra rivais.

O período que culmina no Mundial de Clubes de 2000 é um retrato do que Edmundo representava: o jogador capaz de brilhar sob os holofotes máximos. Na campanha do torneio, o Vasco teve noites memoráveis, incluindo o duelo contra o Manchester United, em que Edmundo participou de um dos gols mais lembrados de sua carreira e viveu uma fase de altíssima confiança.

A final contra o Corinthians, decidida nos pênaltis, também virou marca emocional: um capítulo doloroso para o torcedor e para o próprio Edmundo, que mais tarde reconheceria o peso daquele momento na sua trajetória.

O último capítulo em 2008 e a despedida em São Januário

Edmundo encerrou a carreira no Vasco em 2008, em um ano de contraste: individualmente produtivo, coletivamente traumático. Foi artilheiro do time no Brasileiro, decidiu partidas importantes e ainda terminou como goleador da Copa do Brasil, mostrando que, mesmo veterano, mantinha faro de gol.

O desfecho, porém, foi amargo: o rebaixamento do Vasco naquele ano marcou a última partida oficial do "Animal" pelo clube. Ainda assim, a relação com a torcida permaneceu forte o suficiente para justificar uma despedida à altura: em 2012, Edmundo teve jogo festivo em São Januário, celebrando a ligação afetiva construída ao longo de décadas.

Títulos de Edmundo pelo Vasco

Edmundo conquistou títulos relevantes pelo clube, com destaque para o Campeonato Brasileiro de 1997, além de conquistas estaduais e turnos do Carioca que compõem a sua galeria vascaína — sempre com participação que ia além do protocolo: como protagonista, decisivo e, muitas vezes, como o "motor emocional" do time.