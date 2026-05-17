Vasco esbarra nas próprias pernas mais uma vez e segue no 'bolão' do Brasileirão
Erros individuais minam chance de reação do Cruz-Maltino
O Vasco foi goleado por 4 a 1 pelo Internacional, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Brasileirão. Na partida realizada no Beira-Rio, o Cruz-Maltino voltou a repetir os mesmos erros que o colocam na metade da tabela da competição: os erros individuais. Nos quatro gols sofridos, o time comandado por Renato Gaúcho falhou em pelo menos dois.
O Vasco não começou bem, apesar da chance criada por Andrés Gómez logo no início. Sem conseguir construir por dentro, começou a apostar nos cruzamentos. Em um deles, de Puma Rodríguez, o Internacional aproveitou o contra-ataque, com Carbonero superando Hugo Moura na velocidade. O jogador colorado teve o campo ofensivo inteiro para correr sem marcação e aproveitou a saída de Léo Jardim para encobrir e abrir o placar.
Mesmo com o 1 a 0 e a atuação ruim, não seria algo preocupante, já que o Vasco de Renato Gaúcho viveu cenários similares durante este Brasileirão. Porém, quatro minutos após sofrer o gol, Léo Jardim errou o passe para Hugo Moura e o Internacional aproveitou para abrir o 2 a 0. Após o gol, o Cruz-Maltino seguiu da mesma maneira: inofensivo. Sem conseguir levar perigo para o Internacional em jogadas construídas, apenas com chutes de fora da área.
O roteiro seguiu o mesmo no segundo tempo, apesar do Vasco conseguir pisar mais no campo de ataque, mas sem levar perigo. Com os cruzamentos sendo a única alternativa, outra vez o Internacional aproveitou que a zaga do Vasco estava desorganizada após uma cobrança de falta e, em velocidade, conseguiu chegar na área cruzmaltina com facilidade para marcar o terceiro gol.
Com 3 a 0 atrás, o Vasco seguiu abatido e, após Tchê Tchê ser desarmado no campo de defesa, o Internacional aproveitou o campo curto e marcou o quarto gol. Já na reta final, Andrés Gómez conseguiu diminuir em uma bela jogada individual.
Na coletiva, Renato Gaúcho admitiu que queria o final do jogo, isentou o esquema tático e focou na atitude dos jogadores em campo.
— Falta de atenção e o Internacional aproveitou. Nós entregamos, nós falhamos, nós dormimos no ponto e o Internacional aproveitou. É bem simples. Não importa o esquema, os jogadores, se é mais técnico ou de marcação. Entramos com sono. E saiu barato, custou barato. Foi barato pelo que apresentamos hoje. Eu estava torcendo para o jogo acabar — disparou o treinador.
Desfalques justificam atuação?
Sem Thiago Mendes e Rojas, o meio-campo do Vasco não conseguiu sustentar as rápidas investidas do Internacional e falhou nas construções das jogadas pelo meio, sendo forçado a chegar pelas pontas e sem contra-atacar. Apesar dos desfalques importantes, Renato Gaúcho desconsiderou que o resultado seria diferente.
— Não vou falar dos desfalques do meu time porque eu tenho um grupo, e o jogador tem que aproveitar as oportunidades. O adversário entrou para a guerra e nós entramos para desfilar. Conheço bem o meu grupo. Se entrássemos para guerrear, o jogo seria parelho — ponderou Renato.
O Vasco terá um curto tempo de recuperação após a derrota sofrida pelo Internacional, já que retorna aos gramados na quarta-feira (20), para encarar o Olímpia, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, no Paraguai.
