menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco esbarra nas próprias pernas mais uma vez e segue no 'bolão' do Brasileirão

Erros individuais minam chance de reação do Cruz-Maltino

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/05/2026
07:30
Favorite o Lance! no Google
O Internacional goleou o Vasco por 4 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)
imagem cameraO Internacional goleou o Vasco por 4 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco foi goleado por 4 a 1 pelo Internacional, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Brasileirão. Na partida realizada no Beira-Rio, o Cruz-Maltino voltou a repetir os mesmos erros que o colocam na metade da tabela da competição: os erros individuais. Nos quatro gols sofridos, o time comandado por Renato Gaúcho falhou em pelo menos dois.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Vasco não começou bem, apesar da chance criada por Andrés Gómez logo no início. Sem conseguir construir por dentro, começou a apostar nos cruzamentos. Em um deles, de Puma Rodríguez, o Internacional aproveitou o contra-ataque, com Carbonero superando Hugo Moura na velocidade. O jogador colorado teve o campo ofensivo inteiro para correr sem marcação e aproveitou a saída de Léo Jardim para encobrir e abrir o placar.

Mesmo com o 1 a 0 e a atuação ruim, não seria algo preocupante, já que o Vasco de Renato Gaúcho viveu cenários similares durante este Brasileirão. Porém, quatro minutos após sofrer o gol, Léo Jardim errou o passe para Hugo Moura e o Internacional aproveitou para abrir o 2 a 0. Após o gol, o Cruz-Maltino seguiu da mesma maneira: inofensivo. Sem conseguir levar perigo para o Internacional em jogadas construídas, apenas com chutes de fora da área.

continua após a publicidade
O Internacional goleou o Vasco por 4 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
O Internacional goleou o Vasco por 4 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O roteiro seguiu o mesmo no segundo tempo, apesar do Vasco conseguir pisar mais no campo de ataque, mas sem levar perigo. Com os cruzamentos sendo a única alternativa, outra vez o Internacional aproveitou que a zaga do Vasco estava desorganizada após uma cobrança de falta e, em velocidade, conseguiu chegar na área cruzmaltina com facilidade para marcar o terceiro gol.

Com 3 a 0 atrás, o Vasco seguiu abatido e, após Tchê Tchê ser desarmado no campo de defesa, o Internacional aproveitou o campo curto e marcou o quarto gol. Já na reta final, Andrés Gómez conseguiu diminuir em uma bela jogada individual.

continua após a publicidade

Na coletiva, Renato Gaúcho admitiu que queria o final do jogo, isentou o esquema tático e focou na atitude dos jogadores em campo.

— Falta de atenção e o Internacional aproveitou. Nós entregamos, nós falhamos, nós dormimos no ponto e o Internacional aproveitou. É bem simples. Não importa o esquema, os jogadores, se é mais técnico ou de marcação. Entramos com sono. E saiu barato, custou barato. Foi barato pelo que apresentamos hoje. Eu estava torcendo para o jogo acabar — disparou o treinador.

O Internacional goleou o Vasco por 4 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)
O Internacional goleou o Vasco por 4 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Desfalques justificam atuação?

Sem Thiago Mendes e Rojas, o meio-campo do Vasco não conseguiu sustentar as rápidas investidas do Internacional e falhou nas construções das jogadas pelo meio, sendo forçado a chegar pelas pontas e sem contra-atacar. Apesar dos desfalques importantes, Renato Gaúcho desconsiderou que o resultado seria diferente.

— Não vou falar dos desfalques do meu time porque eu tenho um grupo, e o jogador tem que aproveitar as oportunidades. O adversário entrou para a guerra e nós entramos para desfilar. Conheço bem o meu grupo. Se entrássemos para guerrear, o jogo seria parelho — ponderou Renato.

O Vasco terá um curto tempo de recuperação após a derrota sofrida pelo Internacional, já que retorna aos gramados na quarta-feira (20), para encarar o Olímpia, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, no Paraguai.

Renato Gaúcho na derrota do Vasco para o Internacional (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Renato Gaúcho na derrota do Vasco para o Internacional (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias