Com entorse, Paulo Henrique deve desfalcar o Vasco até a Copa do Mundo

O lateral-direito Paulo Henrique teve a gravidade de sua lesão confirmada e deve ser desfalque no Vasco até a paralisação do calendário para a Copa do Mundo. O jogador de 30 anos sofreu uma entorse no tornozelo direito e não terá condições físicas de atuar nos compromissos decisivos da equipe nas próximas semanas.

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A contusão ocorreu na semana passada, após o atleta sofrer uma forte pancada durante o confronto contra o Paysandu. O cenário inicial parecia animador, já que o camisa 96 deixou o estádio de São Januário caminhando normalmente e chegou a declarar aos jornalistas presentes que o problema não era grave. No entanto, a realização de exames de imagem mais detalhados constatou a real extensão da lesão no local.

Nos bastidores, Paulo Henrique chegou a relatar a pessoas próximas no clube o desejo de entrar em campo "no sacrifício" contra o Internacional, no último fim de semana. O objetivo do jogador era apresentar um último esforço para manter viva a esperança de uma convocação para a Copa do Mundo. A possibilidade, contudo, sequer foi cogitada pelos responsáveis do departamento médico cruzmaltino, que vetaram a participação do atleta para evitar um agravamento do quadro clínico.

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Paulo Henrique na partida entre Vasco e Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A situação do lateral foi abordada publicamente por Renato Gaúcho logo após a derrota por 4 a 1 no Beira-Rio. O comandante lamentou a perda de mais uma peça titular em um momento de calendário apertado e jogos importantes pela frente.

— Todo jogador que entra para o DM preocupa porque as opções diminuem. Hoje não tinha Paulo, Spinelli, Thiago Mendes. Não é desculpa, repito, nós não competimos. O Paulo Henrique tem uma lesão, sim, mas é muito difícil ele jogar uma partida antes da Copa do Mundo. São problemas e problemas — explicou o treinador.

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Sem seu lateral titular, o Vasco agora foca na reta final de jogos antes da paralisação dos campeonatos. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (20), quando enfrenta o Olimpia-PAR e o Barracas Central-ARG pelas últimas duas rodadas do Grupo G da Sul-Americana, e depois terá mais duas rodadas do Campeonato Brasileiro pela frente, contra Bragantino e Atlético-MG.

Paulo Henrique na partida entre Vasco e Flamengo pelo Carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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