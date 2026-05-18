Convocação de Neymar provoca euforia no Museu do Amanhã; veja vídeo
Ancelotti encerra mistério e levará atacante do Santos para a Copa do Mundo
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A convocação do atacante Neymar, do Santos, para a Copa do Mundo provocou uma verdadeira explosão de emoção no Museu do Amanhã, nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro. O evento, que reunia convidados, jornalistas, ex-jogadores, dirigentes e personalidades do esporte nacional, ganhou contornos de celebração histórica no momento em que o nome do atleta foi anunciado na lista oficial da Seleção Brasileira.
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Assim que o técnico da Seleção pronunciou o nome do jogador santista, o clima protocolar deu lugar a uma manifestação espontânea e intensa de euforia. Os presentes se levantaram imediatamente de suas cadeiras e começaram a gritar o nome do atacante em coro, transformando o auditório em um cenário de arquibancada. A vibração tomou conta do espaço e obrigou a organização do evento a interromper temporariamente a sequência da convocação diante da repercussão causada pelo anúncio.
O momento simbolizou não apenas o reconhecimento ao talento do jogador, mas também a identificação popular que ele construiu junto aos torcedores brasileiros. Entre aplausos, gritos e celulares erguidos para registrar a cena, a emoção ficou evidente entre os convidados presentes no Museu do Amanhã. Muitos celebravam como se estivessem diante de um gol decisivo, enquanto outros se abraçavam diante da confirmação tão aguardada.
A reação calorosa reforça o tamanho da expectativa em torno do atleta do Santos, considerado por muitos um dos principais nomes do futebol brasileiro. A convocação representa mais um passo importante na trajetória do jogador, que vem acumulando atuações e minutagem pelo Santos após superar lesões que o atrapalharam em 2025.
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Neymar e mais 25: a convocação da Seleção
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
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