A convocação do atacante Neymar, do Santos, para a Copa do Mundo provocou uma verdadeira explosão de emoção no Museu do Amanhã, nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro. O evento, que reunia convidados, jornalistas, ex-jogadores, dirigentes e personalidades do esporte nacional, ganhou contornos de celebração histórica no momento em que o nome do atleta foi anunciado na lista oficial da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e projete o caminho do Brasil para o Hexa

Assim que o técnico da Seleção pronunciou o nome do jogador santista, o clima protocolar deu lugar a uma manifestação espontânea e intensa de euforia. Os presentes se levantaram imediatamente de suas cadeiras e começaram a gritar o nome do atacante em coro, transformando o auditório em um cenário de arquibancada. A vibração tomou conta do espaço e obrigou a organização do evento a interromper temporariamente a sequência da convocação diante da repercussão causada pelo anúncio.

O momento simbolizou não apenas o reconhecimento ao talento do jogador, mas também a identificação popular que ele construiu junto aos torcedores brasileiros. Entre aplausos, gritos e celulares erguidos para registrar a cena, a emoção ficou evidente entre os convidados presentes no Museu do Amanhã. Muitos celebravam como se estivessem diante de um gol decisivo, enquanto outros se abraçavam diante da confirmação tão aguardada.

continua após a publicidade

A reação calorosa reforça o tamanho da expectativa em torno do atleta do Santos, considerado por muitos um dos principais nomes do futebol brasileiro. A convocação representa mais um passo importante na trajetória do jogador, que vem acumulando atuações e minutagem pelo Santos após superar lesões que o atrapalharam em 2025.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Neymar e mais 25: a convocação da Seleção

Goleiros

Alisson (Liverpool) Ederson (Fenerbahçe) Weverton (Grêmio)

Defensores

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Ibañez (Al-Ahli)

Wesley (Roma)

Douglas Santos (Zenit)

Alex Sandro (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Danilo (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Henrique (Zenit)

Vini Jr (Real Madrid)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Endrick (Lyon)

Igor Thiago (Brentford)

Rayan (Bournemouth)