A disputa por vagas no ataque da Seleção Brasileira ganhou novos capítulos a poucos meses da Copa do Mundo de 2026. Com cerca de dois meses para definir os 26 convocados, Carlo Ancelotti observa um cenário competitivo, em que o ranking de artilheiros da Seleção Brasileira contrasta com as escolhas mais recentes.

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Entre os jogadores em atividade, Neymar lidera com ampla vantagem — são 79 gols em 128 jogos —, mas não é convocado desde 2023. Enquanto isso, nomes como Vini Jr e Raphinha seguem como titulares, mesmo ocupando posições mais baixas no ranking.

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Ranking de artilheiros da Seleção Brasileira em atividade

O ranking de artilheiros da Seleção Brasileira mostra um cenário curioso: os principais goleadores recentes não são, necessariamente, os titulares atuais. Uma das principais apostas do futebol e esperança do Brasil na Copa, Vini Jr soma oito gols e sete assistências em 46 partidas, ocupando a 11ª posição entre os artilheiros em atividade.

Já Raphinha aparece na sétima colocação, com 11 gols e sete assistências em 37 jogos. Apesar dos números mais modestos, ambos são presenças constantes nas convocações e devem figurar na lista final para a Copa do Mundo.

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Richarlison e Gabriel Jesus pressionam por vaga

À frente dos titulares no ranking de artilheiros da Seleção Brasileira, Richarlison e Gabriel Jesus seguem como concorrentes diretos por espaço no ataque. Richarlison, do Tottenham, tem 20 gols e oito assistências em 54 jogos, ocupando a terceira posição no ranking.

Já Gabriel Jesus, do Arsenal, acumula 19 gols e 13 assistências em 64 partidas pela Seleção. Recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior no fim de 2025, o atacante apresenta bons números em 2026, com participação direta em gol a cada 120 minutos.

Apesar da eficiência de Gabriel Jesus e também de Richarlison, ambos enfrentam dificuldades para manter sequência. O jogador do Tottenham ficou quase dois meses afastado no início de 2026 por uma lesão na coxa esquerda, enquanto o atacante do Arsenal ainda retoma o melhor ritmo após o longo período de recuperação.

Gabriel Jesus e Richarlison na Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Neymar lidera ranking, mas segue fora da Seleção

Mesmo sem ser convocado desde outubro de 2023, Neymar ainda lidera o ranking de artilheiros da Seleção Brasileira com folga. Ao todo, são 79 gols vestindo a Amarelinha.

Carlo Ancelotti já deixou claro que o retorno do camisa 10 depende exclusivamente de sua condição física. O atacante chegou a aparecer na pré-lista para amistosos recentes diante da França e Croácia no último teste antes da Copa, mas acabou fora da convocação final.

Outros nomes do ranking estão fora do ciclo

Além de Neymar, outros nomes bem posicionados no ranking de artilheiros da Seleção Brasileira não fazem parte do atual ciclo. Como é o caso de Philippe Coutinho, livre no mercado desde que deixou o Vasco, em fevereiro deste ano.

Jogador Gols Neymar 79 Philippe Coutinho 21 Richarlison 20 Gabriel Jesus 19 Roberto Firmino 17 Raphinha 11 Vini Jr 8

O que o ranking indica para Ancelotti

O ranking de artilheiros da Seleção Brasileira evidencia um dilema para Ancelotti: apostar em jogadores mais efetivos historicamente ou manter atletas em melhor fase e com maior regularidade recente.

Com diferentes perfis e momentos, a definição do ataque segue aberta. A tendência é que o treinador equilibre desempenho atual, condição física e histórico pela Seleção antes de fechar a lista final para a Copa do Mundo. Nesta terça-feira, o comandante fará o último teste antes de definir quem irá ao Mundial.

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