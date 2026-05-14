CBF renova contrato de Rodrigo Caetano até 2030 após acerto com Ancelotti

Horas após anunciar a renovação de Carlo Ancelotti, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também confirmou a permanência de Rodrigo Caetano. O coordenador executivo geral de seleções masculinas assinou um novo vínculo com a entidade válido até o fim de 2030.

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A renovação reforça o planejamento da nova gestão da CBF para manter a estrutura da Seleção Brasileira pelos próximos ciclos. Rodrigo Caetano celebrou a decisão e destacou a importância da continuidade do trabalho desenvolvido na entidade.

- É uma satisfação muito grande, depois do anúncio da permanência do treinador para o próximo ciclo da Copa do Mundo de 2030, termos essa confirmação da permanência dos profissionais da comissão técnica, bem como dos demais que compõem a estrutura de apoio da seleção brasileira. É uma demonstração da nova gestão da CBF de que a manutenção do trabalho é a melhor forma de alcançarmos os melhores resultados para a nossa seleção.

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Rodrigo Caetano também ressaltou o impacto positivo da permanência de Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha. Para ele, contar com um treinador do nível do italiano por um longo período pode contribuir não apenas para a Seleção Brasileira, mas também para o desenvolvimento dos técnicos e atletas do país.

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- Não seria justo termos o treinador mais vitorioso por um período curto. Acredito que a presença dele no país será importante para o nosso futebol, para os treinadores brasileiros e para os atletas também.

O novo contrato coloca Rodrigo Caetano e Ancelotti alinhados no mesmo ciclo de trabalho, mirando a preparação da Seleção para a Copa do Mundo de 2030.