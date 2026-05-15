Principais artilheiros incluem Leônidas, Pelé, Romário e Ronaldo, marcando épocas de grandeza no futebol.

A trajetória dos gols reflete a história do povo brasileiro, unindo o país em momentos significativos.

O Brasil é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com mais de 230 gols marcados.

Ver Resumo da matéria por IA

O grito de gol é a nota musical que embala a alma do povo brasileiro a cada quatro anos. No cenário das Copas do Mundo, esse som se repete com uma frequência que nenhuma outra nação conseguiu igualar. Desde o primeiro chute de Preguinho em 1930 até as redes balançadas no Catar em 2022, o Brasil construiu uma narrativa de dominância ofensiva que transformou o futebol em uma forma de arte reconhecida globalmente. Cada gol marcado pela Seleção não é apenas um acréscimo no placar, mas um capítulo de uma enciclopédia de talento, improviso e alegria. O Lance! lista todos os gols do Brasil na história das Copas do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil detém o título simbólico de maior artilheiro da história dos mundiais, uma marca que reflete a mentalidade de um país que sempre privilegiou o ataque. Enquanto outras seleções se notabilizaram por sistemas defensivos impenetráveis ou táticas de contenção, o DNA brasileiro sempre foi pautado pela busca incessante pela meta adversária. Essa característica permitiu que o Brasil fosse a única seleção a participar de todas as edições do torneio e, consequentemente, a que mais vezes proporcionou o espetáculo máximo do futebol para bilhões de telespectadores.

A trajetória de todos os gols do Brasil na história das Copas do Mundo começa de forma modesta no Uruguai, em 1930, mas rapidamente ganhou contornos de lenda. Naquela época, o mundo descobria que o Brasil possuía jogadores capazes de converter lances comuns em momentos de pura magia. Com o passar das décadas, essa capacidade de finalização foi sendo lapidada por gênios que hoje habitam o panteão do esporte. De Leônidas da Silva, o "Diamante Negro", a Ronaldo Fenômeno, o Brasil sempre teve um "matador" de prontidão para decidir partidas e conquistar corações.

continua após a publicidade

Ao longo das 22 edições disputadas até 2022, todos os gols do Brasil na história das Copas do Mundo serviram como termômetros sociais e políticos. Eles uniram um país continental em torno de um rádio, depois da televisão em preto e branco e, finalmente, das telas de alta definição. Cada gol de Pelé em 1958 foi um passo para a libertação do "complexo de vira-lata", enquanto os gols de Romário em 1994 foram o bálsamo para um jejum de 24 anos. A história dos gols da Seleção é, em última instância, a própria história do povo brasileiro e sua resiliência.

Hoje, em 2026, olhar para a lista de todos os gols brasileiros é fazer uma viagem no tempo. É relembrar a potência do chute de Nelinho, a elegância tática do gol coletivo de Carlos Alberto Torres em 1970 e a frieza de Ronaldo diante de Oliver Kahn em 2002. Entender essa cronologia é fundamental para qualquer entusiasta que deseje compreender por que o Brasil é respeitado e temido em qualquer estádio do planeta. Nesta análise, mergulhamos nos números e nos nomes que transformaram a rede balançando no hino de vitória da maior potência do futebol mundial.

continua após a publicidade

A evolução das eras e os marcos da artilharia

A história começou a ganhar volume nas décadas de 30 e 40, com Leônidas da Silva tornando-se o primeiro grande artilheiro brasileiro em uma única edição (1938). Mas foi em 1950 que o Brasil estabeleceu um recorde de volume ofensivo, marcando 22 gols em apenas seis jogos, com Ademir Menezes sendo o protagonista absoluto daquela campanha com oito tentos. O trauma da final contra o Uruguai, onde o Brasil marcou apenas um gol, serviu de combustível para a revolução que viria em 1958.

Com a chegada de Pelé e Vavá, o Brasil elevou o nível de finalização. O "Rei" estreou marcando contra o País de Gales e encerrou a final com um gol de chapéu que é considerado um dos mais bonitos de todos os tempos. Em 1970, o mundo testemunhou a "perfeição ofensiva", onde o Brasil marcou em todos os jogos da campanha, culminando no gol de Carlos Alberto Torres contra a Itália — uma pintura coletiva que envolveu quase todo o time e simbolizou o auge do futebol arte. Aquela geração marcou 19 gols em seis partidas, uma média avassaladora de 3,16 por jogo.

Após um período de seca nas décadas de 70 e 80, o Brasil reencontrou o caminho das redes decisivas com a dupla Romário e Bebeto em 1994. Romário marcou cinco gols fundamentais que garantiram o Tetra. Mas o recorde absoluto de um brasileiro em todas as Copas pertenceria a Ronaldo Fenômeno. Entre 1998 e 2006, o atacante balançou as redes 15 vezes, tornando-se, por anos, o maior artilheiro da história das Copas. Seus dois gols na final de 2002 contra a Alemanha são, para muitos, os mais importantes da história moderna da Seleção, selando o Pentacampeonato.

Na era mais recente, Neymar assumiu o protagonismo da artilharia. Desde 2014, o camisa 10 vem escalando a lista de goleadores históricos, marcando em momentos cruciais e aproximando-se das marcas de Pelé e Ronaldo em números totais. Em 2022, no Catar, vimos a estética do gol ser celebrada novamente com o voleio de Richarlison contra a Sérvia, provando que, mesmo em um futebol cada vez mais físico e tático, o Brasil mantém sua essência de buscar o gol de forma plástica e impactante. A soma de todos os gols do Brasil na história das Copas do Mundo com mais de 230 gols marcados na história da competição.

Recordes e artilheiros históricos do Brasil

A lista de goleadores brasileiros de todos os gols do Brasil na história das Copas do Mundo é encabeçada por nomes que definiram épocas e mudaram a forma de jogar futebol. Confira os principais destaques estatísticos:

Ronaldo Fenômeno: Com 15 gols marcados entre 1998 e 2006, ele é o maior artilheiro brasileiro em Copas, tendo marcado em todas as fases da competição. Pelé: O Rei do Futebol balançou as redes 12 vezes em quatro edições (1958, 1962, 1966 e 1970), sendo o jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa. Ademir Menezes: Detém o recorde de gols brasileiros em uma única edição, com 8 gols marcados na Copa de 1950. Jairzinho: O "Furacão da Copa" realizou o feito inédito em 1970 de marcar em todos os jogos da campanha do título, somando 7 gols. Vavá: Conhecido como o "Peito de Aço", marcou 9 gols em Copas, sendo decisivo nas finais de 1958 e 1962, tornando-se um dos poucos a marcar em duas finais diferentes. Neymar: Entrou no top 5 da artilharia histórica brasileira com gols em 2014, 2018 e 2022, consolidando-se como a referência ofensiva do século XXI.

Estatísticas de todos os gols do Brasil na história das Copas do Mundo

Ao analisar a distribuição de todos os gols do Brasil na história das Copas do Mundo e por tipo de adversário, percebe-se a regularidade da Seleção ao longo de quase um século:

Maior número de gols em uma edição: 1950, com 22 gols marcados em solo brasileiro. Média de gols: O Brasil mantém uma média histórica superior a 2 gols por partida em mundiais, uma das mais altas entre os campeões. Vítimas frequentes: Seleções como Suécia, México e Chile estão entre as que mais sofreram gols brasileiros na história do torneio. Gols em Finais: O Brasil marcou em quase todas as finais que disputou (exceto em 1998), com destaque para os placares de 5 a 2 em 1958 e 4 a 1 em 1970. Participação de defensores: Embora o ataque seja a estrela, zagueiros e laterais como Nílton Santos, Carlos Alberto, Roberto Carlos e David Luiz também contribuíram com gols históricos que garantiram vitórias essenciais. Gols de falta e pênalti: O Brasil é referência em gols de bola parada, com cobranças inesquecíveis de Ronaldinho Gaúcho (2002), Rivellino (1974) e Branco (1994).

Todos os gols do Brasil na história da Copa do Mundo

Copa do Mundo 1930

Copa do Mundo (1930), Preguinho, Iugoslávia 2 x 1 Brasil, 62', Fase de grupos Copa do Mundo (1930), Moderato, Brasil 4 x 0 Bolívia, 37', Fase de grupos Copa do Mundo (1930), Preguinho, Brasil 4 x 0 Bolívia, 57', Fase de grupos Copa do Mundo (1930), Moderato, Brasil 4 x 0 Bolívia, 73', Fase de grupos Copa do Mundo (1930), Preguinho, Brasil 4 x 0 Bolívia, 83', Fase de grupos

Copa do Mundo 1934

Copa do Mundo (1934), Leônidas da Silva, Espanha 3 x 1 Brasil, 55', Oitavas de final

Copa do Mundo 1938

Copa do Mundo (1938), Leônidas da Silva, Brasil 6 x 5 Polônia, 18', Oitavas de final Copa do Mundo (1938), Romeu, Brasil 6 x 5 Polônia, 25', Oitavas de final Copa do Mundo (1938), Perácio, Brasil 6 x 5 Polônia, 44', Oitavas de final Copa do Mundo (1938), Perácio, Brasil 6 x 5 Polônia, 71', Oitavas de final Copa do Mundo (1938), Leônidas da Silva, Brasil 6 x 5 Polônia, 93', Oitavas de final Copa do Mundo (1938), Leônidas da Silva, Brasil 6 x 5 Polônia, 104', Oitavas de final Copa do Mundo (1938), Leônidas da Silva, Brasil 1 x 1 Tchecoslováquia, 30', Quartas de final Copa do Mundo (1938), Leônidas da Silva, Brasil 2 x 1 Tchecoslováquia, 57', Quartas de final Copa do Mundo (1938), Roberto, Brasil 2 x 1 Tchecoslováquia, 62', Quartas de final Copa do Mundo (1938), Romeu, Itália 2 x 1 Brasil, 87', Semifinal Copa do Mundo (1938), Romeu, Brasil 4 x 2 Suécia, 44', Disputa de 3º lugar Copa do Mundo (1938), Leônidas da Silva, Brasil 4 x 2 Suécia, 63', Disputa de 3º lugar Copa do Mundo (1938), Leônidas da Silva, Brasil 4 x 2 Suécia, 74', Disputa de 3º lugar Copa do Mundo (1938), Perácio, Brasil 4 x 2 Suécia, 80', Disputa de 3º lugar

Copa do Mundo 1950

Copa do Mundo (1950) , Ademir Menezes, Brasil 4 x 0 México, 30', Fase de grupos

, Ademir Menezes, Brasil 4 x 0 México, 30', Fase de grupos Copa do Mundo (1950) , Jair Rosa Pinto, Brasil 4 x 0 México, 65', Fase de grupos

, Jair Rosa Pinto, Brasil 4 x 0 México, 65', Fase de grupos Copa do Mundo (1950) , Baltazar, Brasil 4 x 0 México, 71', Fase de grupos

, Baltazar, Brasil 4 x 0 México, 71', Fase de grupos Copa do Mundo (1950) , Ademir Menezes, Brasil 4 x 0 México, 79', Fase de grupos

, Ademir Menezes, Brasil 4 x 0 México, 79', Fase de grupos Copa do Mundo (1950) , Alfredo, Brasil 2 x 2 Suíça, 3', Fase de grupos

, Alfredo, Brasil 2 x 2 Suíça, 3', Fase de grupos Copa do Mundo (1950) , Baltazar, Brasil 2 x 2 Suíça, 32', Fase de grupos

, Baltazar, Brasil 2 x 2 Suíça, 32', Fase de grupos Copa do Mundo (1950) , Ademir Menezes, Brasil 2 x 0 Iugoslávia, 4', Fase de grupos

, Ademir Menezes, Brasil 2 x 0 Iugoslávia, 4', Fase de grupos Copa do Mundo (1950) , Zizinho, Brasil 2 x 0 Iugoslávia, 69', Fase de grupos

, Zizinho, Brasil 2 x 0 Iugoslávia, 69', Fase de grupos Copa do Mundo (1950) , Ademir Menezes, Brasil 7 x 1 Suécia, 17', Fase final

, Ademir Menezes, Brasil 7 x 1 Suécia, 17', Fase final Copa do Mundo (1950) , Ademir Menezes, Brasil 7 x 1 Suécia, 36', Fase final

, Ademir Menezes, Brasil 7 x 1 Suécia, 36', Fase final Copa do Mundo (1950) , Chico, Brasil 7 x 1 Suécia, 39', Fase final

, Chico, Brasil 7 x 1 Suécia, 39', Fase final Copa do Mundo (1950) , Ademir Menezes, Brasil 7 x 1 Suécia, 52', Fase final

, Ademir Menezes, Brasil 7 x 1 Suécia, 52', Fase final Copa do Mundo (1950) , Ademir Menezes, Brasil 7 x 1 Suécia, 58', Fase final

, Ademir Menezes, Brasil 7 x 1 Suécia, 58', Fase final Copa do Mundo (1950) , Maneca, Brasil 7 x 1 Suécia, 85', Fase final

, Maneca, Brasil 7 x 1 Suécia, 85', Fase final Copa do Mundo (1950) , Chico, Brasil 7 x 1 Suécia, 88', Fase final

, Chico, Brasil 7 x 1 Suécia, 88', Fase final Copa do Mundo (1950) , Ademir Menezes, Brasil 6 x 1 Espanha, 15', Fase final

, Ademir Menezes, Brasil 6 x 1 Espanha, 15', Fase final Copa do Mundo (1950) , Jair Rosa Pinto, Brasil 6 x 1 Espanha, 21', Fase final

, Jair Rosa Pinto, Brasil 6 x 1 Espanha, 21', Fase final Copa do Mundo (1950) , Chico, Brasil 6 x 1 Espanha, 31', Fase final

, Chico, Brasil 6 x 1 Espanha, 31', Fase final Copa do Mundo (1950) , Chico, Brasil 6 x 1 Espanha, 55', Fase final

, Chico, Brasil 6 x 1 Espanha, 55', Fase final Copa do Mundo (1950) , Ademir Menezes, Brasil 6 x 1 Espanha, 57', Fase final

, Ademir Menezes, Brasil 6 x 1 Espanha, 57', Fase final Copa do Mundo (1950) , Zizinho, Brasil 6 x 1 Espanha, 67', Fase final

, Zizinho, Brasil 6 x 1 Espanha, 67', Fase final Copa do Mundo (1950), Friaça, Uruguai 2 x 1 Brasil, 47', Fase final

Copa do Mundo 1954

Copa do Mundo (1954) , Baltazar, Brasil 5 x 0 México, 23', Fase de grupos

, Baltazar, Brasil 5 x 0 México, 23', Fase de grupos Copa do Mundo (1954) , Didi, Brasil 5 x 0 México, 30', Fase de grupos

, Didi, Brasil 5 x 0 México, 30', Fase de grupos Copa do Mundo (1954) , Pinga, Brasil 5 x 0 México, 34', Fase de grupos

, Pinga, Brasil 5 x 0 México, 34', Fase de grupos Copa do Mundo (1954) , Pinga, Brasil 5 x 0 México, 43', Fase de grupos

, Pinga, Brasil 5 x 0 México, 43', Fase de grupos Copa do Mundo (1954) , Julinho Botelho, Brasil 5 x 0 México, 69', Fase de grupos

, Julinho Botelho, Brasil 5 x 0 México, 69', Fase de grupos Copa do Mundo (1954) , Didi, Brasil 1 x 1 Iugoslávia, 69', Fase de grupos

, Didi, Brasil 1 x 1 Iugoslávia, 69', Fase de grupos Copa do Mundo (1954) , Djalma Santos, Hungria 4 x 2 Brasil, 18', Quartas de final

, Djalma Santos, Hungria 4 x 2 Brasil, 18', Quartas de final Copa do Mundo (1954), Julinho Botelho, Hungria 4 x 2 Brasil, 65', Quartas de final

Copa do Mundo 1958

Copa do Mundo (1958), Mazzola, Brasil 3 x 0 Áustria, 37', Fase de grupos Copa do Mundo (1958), Nílton Santos, Brasil 3 x 0 Áustria, 50', Fase de grupos Copa do Mundo (1958), Mazzola, Brasil 3 x 0 Áustria, 85', Fase de grupos Copa do Mundo (1958), Vavá, Brasil 2 x 0 União Soviética, 3', Fase de grupos Copa do Mundo (1958), Vavá, Brasil 2 x 0 União Soviética, 77', Fase de grupos Copa do Mundo (1958), Pelé, Brasil 1 x 0 País de Gales, 66', Quartas de final Copa do Mundo (1958), Vavá, Brasil 5 x 2 França, 2', Semifinal Copa do Mundo (1958), Didi, Brasil 5 x 2 França, 39', Semifinal Copa do Mundo (1958), Pelé, Brasil 5 x 2 França, 52', Semifinal Copa do Mundo (1958), Pelé, Brasil 5 x 2 França, 64', Semifinal Copa do Mundo (1958), Pelé, Brasil 5 x 2 França, 75', Semifinal Copa do Mundo (1958), Vavá, Brasil 5 x 2 Suécia, 9', Final Copa do Mundo (1958), Vavá, Brasil 5 x 2 Suécia, 32', Final Copa do Mundo (1958), Pelé, Brasil 5 x 2 Suécia, 55', Final Copa do Mundo (1958), Mário Zagallo, Brasil 5 x 2 Suécia, 68', Final Copa do Mundo (1958), Pelé, Brasil 5 x 2 Suécia, 90', Final

Copa do Mundo 1962

Copa do Mundo (1962) , Mário Zagallo, Brasil 2 x 0 México, 56', Fase de grupos

, Mário Zagallo, Brasil 2 x 0 México, 56', Fase de grupos Copa do Mundo (1962) , Pelé, Brasil 2 x 0 México, 73', Fase de grupos

, Pelé, Brasil 2 x 0 México, 73', Fase de grupos Copa do Mundo (1962) , Amarildo, Brasil 2 x 1 Espanha, 72', Fase de grupos

, Amarildo, Brasil 2 x 1 Espanha, 72', Fase de grupos Copa do Mundo (1962) , Amarildo, Brasil 2 x 1 Espanha, 86', Fase de grupos

, Amarildo, Brasil 2 x 1 Espanha, 86', Fase de grupos Copa do Mundo (1962) , Garrincha, Brasil 3 x 1 Inglaterra, 31', Quartas de final

, Garrincha, Brasil 3 x 1 Inglaterra, 31', Quartas de final Copa do Mundo (1962) , Vavá, Brasil 3 x 1 Inglaterra, 53', Quartas de final

, Vavá, Brasil 3 x 1 Inglaterra, 53', Quartas de final Copa do Mundo (1962) , Garrincha, Brasil 3 x 1 Inglaterra, 59', Quartas de final

, Garrincha, Brasil 3 x 1 Inglaterra, 59', Quartas de final Copa do Mundo (1962) , Garrincha, Brasil 4 x 2 Chile, 9', Semifinal

, Garrincha, Brasil 4 x 2 Chile, 9', Semifinal Copa do Mundo (1962) , Garrincha, Brasil 4 x 2 Chile, 32', Semifinal

, Garrincha, Brasil 4 x 2 Chile, 32', Semifinal Copa do Mundo (1962) , Vavá, Brasil 4 x 2 Chile, 47', Semifinal

, Vavá, Brasil 4 x 2 Chile, 47', Semifinal Copa do Mundo (1962) , Vavá, Brasil 4 x 2 Chile, 78', Semifinal

, Vavá, Brasil 4 x 2 Chile, 78', Semifinal Copa do Mundo (1962) , Amarildo, Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia, 17', Final

, Amarildo, Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia, 17', Final Copa do Mundo (1962) , Zito, Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia, 69', Final

, Zito, Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia, 69', Final Copa do Mundo (1962), Vavá, Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia, 78', Final

Copa do Mundo 1966

Copa do Mundo (1966) , Pelé, Brasil 2 x 0 Bulgária, 15', Fase de grupos

, Pelé, Brasil 2 x 0 Bulgária, 15', Fase de grupos Copa do Mundo (1966) , Garrincha, Brasil 2 x 0 Bulgária, 63', Fase de grupos

, Garrincha, Brasil 2 x 0 Bulgária, 63', Fase de grupos Copa do Mundo (1966) , Tostão, Hungria 3 x 1 Brasil, 14', Fase de grupos

, Tostão, Hungria 3 x 1 Brasil, 14', Fase de grupos Copa do Mundo (1966), Rildo, Portugal 3 x 1 Brasil, 73', Fase de grupos

Copa do Mundo 1970

Copa do Mundo (1970) , Rivellino, Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia, 24', Fase de grupos

, Rivellino, Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia, 24', Fase de grupos Copa do Mundo (1970) , Pelé, Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia, 59', Fase de grupos

, Pelé, Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia, 59', Fase de grupos Copa do Mundo (1970) , Jairzinho, Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia, 61', Fase de grupos

, Jairzinho, Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia, 61', Fase de grupos Copa do Mundo (1970) , Jairzinho, Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia, 83', Fase de grupos

, Jairzinho, Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia, 83', Fase de grupos Copa do Mundo (1970) , Jairzinho, Brasil 1 x 0 Inglaterra, 59', Fase de grupos

, Jairzinho, Brasil 1 x 0 Inglaterra, 59', Fase de grupos Copa do Mundo (1970) , Pelé, Brasil 3 x 2 Romênia, 19', Fase de grupos

, Pelé, Brasil 3 x 2 Romênia, 19', Fase de grupos Copa do Mundo (1970) , Jairzinho, Brasil 3 x 2 Romênia, 22', Fase de grupos

, Jairzinho, Brasil 3 x 2 Romênia, 22', Fase de grupos Copa do Mundo (1970) , Pelé, Brasil 3 x 2 Romênia, 67', Fase de grupos

, Pelé, Brasil 3 x 2 Romênia, 67', Fase de grupos Copa do Mundo (1970) , Rivellino, Brasil 4 x 2 Peru, 11', Quartas de final

, Rivellino, Brasil 4 x 2 Peru, 11', Quartas de final Copa do Mundo (1970) , Tostão, Brasil 4 x 2 Peru, 15', Quartas de final

, Tostão, Brasil 4 x 2 Peru, 15', Quartas de final Copa do Mundo (1970) , Tostão, Brasil 4 x 2 Peru, 52', Quartas de final

, Tostão, Brasil 4 x 2 Peru, 52', Quartas de final Copa do Mundo (1970) , Jairzinho, Brasil 4 x 2 Peru, 75', Quartas de final

, Jairzinho, Brasil 4 x 2 Peru, 75', Quartas de final Copa do Mundo (1970) , Clodoaldo, Brasil 3 x 1 Uruguai, 44', Semifinal

, Clodoaldo, Brasil 3 x 1 Uruguai, 44', Semifinal Copa do Mundo (1970) , Jairzinho, Brasil 3 x 1 Uruguai, 76', Semifinal

, Jairzinho, Brasil 3 x 1 Uruguai, 76', Semifinal Copa do Mundo (1970) , Rivellino, Brasil 3 x 1 Uruguai, 89', Semifinal

, Rivellino, Brasil 3 x 1 Uruguai, 89', Semifinal Copa do Mundo (1970) , Pelé, Brasil 4 x 1 Itália, 18', Final

, Pelé, Brasil 4 x 1 Itália, 18', Final Copa do Mundo (1970) , Gérson, Brasil 4 x 1 Itália, 66', Final

, Gérson, Brasil 4 x 1 Itália, 66', Final Copa do Mundo (1970) , Jairzinho, Brasil 4 x 1 Itália, 71', Final

, Jairzinho, Brasil 4 x 1 Itália, 71', Final Copa do Mundo (1970), Carlos Alberto Torres, Brasil 4 x 1 Itália, 86', Final

Copa do Mundo 1974

Copa do Mundo (1974) , Jairzinho, Zaire 0 x 3 Brasil, 12', Fase de grupos

, Jairzinho, Zaire 0 x 3 Brasil, 12', Fase de grupos Copa do Mundo (1974) , Rivellino, Zaire 0 x 3 Brasil, 66', Fase de grupos

, Rivellino, Zaire 0 x 3 Brasil, 66', Fase de grupos Copa do Mundo (1974) , Valdomiro, Zaire 0 x 3 Brasil, 79', Fase de grupos

, Valdomiro, Zaire 0 x 3 Brasil, 79', Fase de grupos Copa do Mundo (1974) , Rivellino, Brasil 1 x 0 Alemanha Oriental, 60', Segunda fase

, Rivellino, Brasil 1 x 0 Alemanha Oriental, 60', Segunda fase Copa do Mundo (1974) , Rivellino, Argentina 1 x 2 Brasil, 32', Segunda fase

, Rivellino, Argentina 1 x 2 Brasil, 32', Segunda fase Copa do Mundo (1974), Jairzinho, Argentina 1 x 2 Brasil, 49', Segunda fase

Copa do Mundo 1978

Copa do Mundo (1978), Reinaldo, Brasil 1 x 1 Suécia, 45', Fase de grupos Copa do Mundo (1978), Roberto Dinamite, Brasil 1 x 0 Áustria, 40', Fase de grupos Copa do Mundo (1978), Dirceu, Brasil 3 x 0 Peru, 15', Segunda fase Copa do Mundo (1978), Dirceu, Brasil 3 x 0 Peru, 27', Segunda fase Copa do Mundo (1978), Zico, Brasil 3 x 0 Peru, 72', Segunda fase Copa do Mundo (1978), Nelinho, Brasil 3 x 1 Polônia, 13', Segunda fase Copa do Mundo (1978), Roberto Dinamite, Brasil 3 x 1 Polônia, 58', Segunda fase Copa do Mundo (1978), Roberto Dinamite, Brasil 3 x 1 Polônia, 63', Segunda fase Copa do Mundo (1978), Nelinho, Brasil 2 x 1 Itália, 64', Disputa de 3º lugar Copa do Mundo (1978), Dirceu, Brasil 2 x 1 Itália, 71', Disputa de 3º lugar

Copa do Mundo 1982

Copa do Mundo (1982) , Sócrates, Brasil 2 x 1 União Soviética, 75', Fase de grupos

, Sócrates, Brasil 2 x 1 União Soviética, 75', Fase de grupos Copa do Mundo (1982) , Éder Aleixo, Brasil 2 x 1 União Soviética, 88', Fase de grupos

, Éder Aleixo, Brasil 2 x 1 União Soviética, 88', Fase de grupos Copa do Mundo (1982) , Zico, Brasil 4 x 1 Escócia, 33', Fase de grupos

, Zico, Brasil 4 x 1 Escócia, 33', Fase de grupos Copa do Mundo (1982) , Oscar, Brasil 4 x 1 Escócia, 48', Fase de grupos

, Oscar, Brasil 4 x 1 Escócia, 48', Fase de grupos Copa do Mundo (1982) , Éder Aleixo, Brasil 4 x 1 Escócia, 63', Fase de grupos

, Éder Aleixo, Brasil 4 x 1 Escócia, 63', Fase de grupos Copa do Mundo (1982) , Falcão, Brasil 4 x 1 Escócia, 87', Fase de grupos

, Falcão, Brasil 4 x 1 Escócia, 87', Fase de grupos Copa do Mundo (1982) , Zico, Brasil 4 x 0 Nova Zelândia, 28', Fase de grupos

, Zico, Brasil 4 x 0 Nova Zelândia, 28', Fase de grupos Copa do Mundo (1982) , Zico, Brasil 4 x 0 Nova Zelândia, 31', Fase de grupos

, Zico, Brasil 4 x 0 Nova Zelândia, 31', Fase de grupos Copa do Mundo (1982) , Falcão, Brasil 4 x 0 Nova Zelândia, 64', Fase de grupos

, Falcão, Brasil 4 x 0 Nova Zelândia, 64', Fase de grupos Copa do Mundo (1982) , Serginho Chulapa, Brasil 4 x 0 Nova Zelândia, 70', Fase de grupos

, Serginho Chulapa, Brasil 4 x 0 Nova Zelândia, 70', Fase de grupos Copa do Mundo (1982) , Zico, Argentina 1 x 3 Brasil, 11', Segunda fase

, Zico, Argentina 1 x 3 Brasil, 11', Segunda fase Copa do Mundo (1982) , Serginho Chulapa, Argentina 1 x 3 Brasil, 66', Segunda fase

, Serginho Chulapa, Argentina 1 x 3 Brasil, 66', Segunda fase Copa do Mundo (1982) , Júnior, Argentina 1 x 3 Brasil, 75', Segunda fase

, Júnior, Argentina 1 x 3 Brasil, 75', Segunda fase Copa do Mundo (1982) , Sócrates, Itália 3 x 2 Brasil, 12', Segunda fase

, Sócrates, Itália 3 x 2 Brasil, 12', Segunda fase Copa do Mundo (1982), Falcão, Itália 3 x 2 Brasil, 68', Segunda fase

Copa do Mundo 1986

Copa do Mundo (1986), Sócrates, Espanha 0 x 1 Brasil, 62', Fase de grupos Copa do Mundo (1986), Careca, Brasil 1 x 0 Argélia, 66', Fase de grupos Copa do Mundo (1986), Careca, Irlanda do Norte 0 x 3 Brasil, 15', Fase de grupos Copa do Mundo (1986), Josimar, Irlanda do Norte 0 x 3 Brasil, 42', Fase de grupos Copa do Mundo (1986), Careca, Irlanda do Norte 0 x 3 Brasil, 87', Fase de grupos Copa do Mundo (1986), Sócrates, Brasil 4 x 0 Polônia, 30', Oitavas de final Copa do Mundo (1986), Josimar, Brasil 4 x 0 Polônia, 55', Oitavas de final Copa do Mundo (1986), Edinho, Brasil 4 x 0 Polônia, 79', Oitavas de final Copa do Mundo (1986), Careca, Brasil 4 x 0 Polônia, 83', Oitavas de final Copa do Mundo (1986), Careca, Brasil 1 x 1 França, 17', Quartas de final

Copa do Mundo 1990

Copa do Mundo (1990) , Careca, Brasil 2 x 1 Suécia, 40', Fase de grupos

, Careca, Brasil 2 x 1 Suécia, 40', Fase de grupos Copa do Mundo (1990) , Careca, Brasil 2 x 1 Suécia, 63', Fase de grupos

, Careca, Brasil 2 x 1 Suécia, 63', Fase de grupos Copa do Mundo (1990) , Müller, Brasil 1 x 0 Costa Rica, 33', Fase de grupos

, Müller, Brasil 1 x 0 Costa Rica, 33', Fase de grupos Copa do Mundo (1990), Müller, Brasil 1 x 0 Escócia, 81', Fase de grupos

Copa do Mundo 1994

Copa do Mundo (1994), Romário, Brasil 2 x 0 Rússia, 26', Fase de grupos Copa do Mundo (1994), Raí, Brasil 2 x 0 Rússia, 52', Fase de grupos Copa do Mundo (1994), Romário, Brasil 3 x 0 Camarões, 39', Fase de grupos Copa do Mundo (1994), Márcio Santos, Brasil 3 x 0 Camarões, 66', Fase de grupos Copa do Mundo (1994), Bebeto, Brasil 3 x 0 Camarões, 73', Fase de grupos Copa do Mundo (1994), Romário, Brasil 1 x 1 Suécia, 47', Fase de grupos Copa do Mundo (1994), Bebeto, Brasil 1 x 0 Estados Unidos, 72', Oitavas de final Copa do Mundo (1994), Romário, Holanda 2 x 3 Brasil, 53', Quartas de final Copa do Mundo (1994), Bebeto, Holanda 2 x 3 Brasil, 63', Quartas de final Copa do Mundo (1994), Branco, Holanda 2 x 3 Brasil, 81', Quartas de final Copa do Mundo (1994), Romário, Suécia 0 x 1 Brasil, 80', Semifinal

Copa do Mundo 1998

Copa do Mundo (1998), César Sampaio, Brasil 2 x 1 Escócia, 5', Fase de grupos Copa do Mundo (1998), Tom Boyd (Contra), Brasil 2 x 1 Escócia, 74', Fase de grupos Copa do Mundo (1998), Ronaldo, Brasil 3 x 0 Marrocos, 9', Fase de grupos Copa do Mundo (1998), Rivaldo, Brasil 3 x 0 Marrocos, 45'+2, Fase de grupos Copa do Mundo (1998), Bebeto, Brasil 3 x 0 Marrocos, 50', Fase de grupos Copa do Mundo (1998), Bebeto, Brasil 1 x 2 Noruega, 78', Fase de grupos Copa do Mundo (1998), César Sampaio, Brasil 4 x 1 Chile, 11', Oitavas de final Copa do Mundo (1998), César Sampaio, Brasil 4 x 1 Chile, 26', Oitavas de final Copa do Mundo (1998), Ronaldo, Brasil 4 x 1 Chile, 45'+3, Oitavas de final Copa do Mundo (1998), Ronaldo, Brasil 4 x 1 Chile, 72', Oitavas de final Copa do Mundo (1998), Bebeto, Brasil 3 x 2 Dinamarca, 10', Quartas de final Copa do Mundo (1998), Rivaldo, Brasil 3 x 2 Dinamarca, 25', Quartas de final Copa do Mundo (1998), Rivaldo, Brasil 3 x 2 Dinamarca, 59', Quartas de final Copa do Mundo (1998), Ronaldo, Brasil 1 x 1 Holanda, 46', Semifinal

Copa do Mundo 2002

Copa do Mundo (2002) , Ronaldo, Brasil 2 x 1 Turquia, 50', Fase de grupos

, Ronaldo, Brasil 2 x 1 Turquia, 50', Fase de grupos Copa do Mundo (2002) , Rivaldo, Brasil 2 x 1 Turquia, 87', Fase de grupos

, Rivaldo, Brasil 2 x 1 Turquia, 87', Fase de grupos Copa do Mundo (2002) , Roberto Carlos, Brasil 4 x 0 China, 15', Fase de grupos

, Roberto Carlos, Brasil 4 x 0 China, 15', Fase de grupos Copa do Mundo (2002) , Rivaldo, Brasil 4 x 0 China, 32', Fase de grupos

, Rivaldo, Brasil 4 x 0 China, 32', Fase de grupos Copa do Mundo (2002) , Ronaldinho Gaúcho, Brasil 4 x 0 China, 45', Fase de grupos

, Ronaldinho Gaúcho, Brasil 4 x 0 China, 45', Fase de grupos Copa do Mundo (2002) , Ronaldo, Brasil 4 x 0 China, 55', Fase de grupos

, Ronaldo, Brasil 4 x 0 China, 55', Fase de grupos Copa do Mundo (2002) , Ronaldo, Costa Rica 2 x 5 Brasil, 10', Fase de grupos

, Ronaldo, Costa Rica 2 x 5 Brasil, 10', Fase de grupos Copa do Mundo (2002) , Ronaldo, Costa Rica 2 x 5 Brasil, 13', Fase de grupos

, Ronaldo, Costa Rica 2 x 5 Brasil, 13', Fase de grupos Copa do Mundo (2002) , Edmílson, Costa Rica 2 x 5 Brasil, 38', Fase de grupos

, Edmílson, Costa Rica 2 x 5 Brasil, 38', Fase de grupos Copa do Mundo (2002) , Rivaldo, Costa Rica 2 x 5 Brasil, 62', Fase de grupos

, Rivaldo, Costa Rica 2 x 5 Brasil, 62', Fase de grupos Copa do Mundo (2002) , Júnior, Costa Rica 2 x 5 Brasil, 64', Fase de grupos

, Júnior, Costa Rica 2 x 5 Brasil, 64', Fase de grupos Copa do Mundo (2002) , Rivaldo, Brasil 2 x 0 Bélgica, 67', Oitavas de final

, Rivaldo, Brasil 2 x 0 Bélgica, 67', Oitavas de final Copa do Mundo (2002) , Ronaldo, Brasil 2 x 0 Bélgica, 87', Oitavas de final

, Ronaldo, Brasil 2 x 0 Bélgica, 87', Oitavas de final Copa do Mundo (2002) , Rivaldo, Inglaterra 1 x 2 Brasil, 45'+2, Quartas de final

, Rivaldo, Inglaterra 1 x 2 Brasil, 45'+2, Quartas de final Copa do Mundo (2002) , Ronaldinho Gaúcho, Inglaterra 1 x 2 Brasil, 50', Quartas de final

, Ronaldinho Gaúcho, Inglaterra 1 x 2 Brasil, 50', Quartas de final Copa do Mundo (2002) , Ronaldo, Brasil 1 x 0 Turquia, 49', Semifinal

, Ronaldo, Brasil 1 x 0 Turquia, 49', Semifinal Copa do Mundo (2002) , Ronaldo, Alemanha 0 x 2 Brasil, 67', Final

, Ronaldo, Alemanha 0 x 2 Brasil, 67', Final Copa do Mundo (2002), Ronaldo, Alemanha 0 x 2 Brasil, 79', Final

Copa do Mundo 2006

Copa do Mundo (2006) , Kaká, Brasil 1 x 0 Croácia, 44', Fase de grupos

, Kaká, Brasil 1 x 0 Croácia, 44', Fase de grupos Copa do Mundo (2006) , Adriano Imperador, Brasil 2 x 0 Austrália, 49', Fase de grupos

, Adriano Imperador, Brasil 2 x 0 Austrália, 49', Fase de grupos Copa do Mundo (2006) , Fred, Brasil 2 x 0 Austrália, 90', Fase de grupos

, Fred, Brasil 2 x 0 Austrália, 90', Fase de grupos Copa do Mundo (2006) , Ronaldo, Japão 1 x 4 Brasil, 45'+1, Fase de grupos

, Ronaldo, Japão 1 x 4 Brasil, 45'+1, Fase de grupos Copa do Mundo (2006) , Juninho Pernambucano, Japão 1 x 4 Brasil, 53', Fase de grupos

, Juninho Pernambucano, Japão 1 x 4 Brasil, 53', Fase de grupos Copa do Mundo (2006) , Gilberto, Japão 1 x 4 Brasil, 59', Fase de grupos

, Gilberto, Japão 1 x 4 Brasil, 59', Fase de grupos Copa do Mundo (2006) , Ronaldo, Japão 1 x 4 Brasil, 81', Fase de grupos

, Ronaldo, Japão 1 x 4 Brasil, 81', Fase de grupos Copa do Mundo (2006) , Ronaldo, Brasil 3 x 0 Gana, 5', Oitavas de final

, Ronaldo, Brasil 3 x 0 Gana, 5', Oitavas de final Copa do Mundo (2006) , Adriano Imperador, Brasil 3 x 0 Gana, 45'+1, Oitavas de final

, Adriano Imperador, Brasil 3 x 0 Gana, 45'+1, Oitavas de final Copa do Mundo (2006), Zé Roberto, Brasil 3 x 0 Gana, 84', Oitavas de final

Copa do Mundo 2006

Copa do Mundo (2010), Maicon, Brasil 2 x 1 Coreia do Norte, 55', Fase de grupos Copa do Mundo (2010), Elano, Brasil 2 x 1 Coreia do Norte, 72', Fase de grupos Copa do Mundo (2010), Luís Fabiano, Brasil 3 x 1 Costa do Marfim, 25', Fase de grupos Copa do Mundo (2010), Luís Fabiano, Brasil 3 x 1 Costa do Marfim, 50', Fase de grupos Copa do Mundo (2010), Elano, Brasil 3 x 1 Costa do Marfim, 62', Fase de grupos C Mundo (2010), Juan, Brasil 3 x 0 Chile, 35', Oitavas de final Copa do Mundo (2010), Luís Fabiano, Brasil 3 x 0 Chile, 38', Oitavas de final Copa do Mundo (2010), Robinho, Brasil 3 x 0 Chile, 59', Oitavas de final Copa do Mundo (2010), Robinho, Holanda 2 x 1 Brasil, 10', Quartas de final

Copa do Mundo 2014

Copa do Mundo (2014), Neymar, Brasil 3 x 1 Croácia, 29', Fase de grupos Copa do Mundo (2014), Neymar, Brasil 3 x 1 Croácia, 71', Fase de grupos Copa do Mundo (2014), Oscar, Brasil 3 x 1 Croácia, 90'+1, Fase de grupos Copa do Mundo (2014), Neymar, Camarões 1 x 4 Brasil, 17', Fase de grupos Copa do Mundo (2014), Neymar, Camarões 1 x 4 Brasil, 35', Fase de grupos Copa do Mundo (2014), Fred, Camarões 1 x 4 Brasil, 49', Fase de grupos Copa do Mundo (2014), Fernandinho, Camarões 1 x 4 Brasil, 84', Fase de grupos Copa do Mundo (2014), David Luiz, Brasil 1 x 1 Chile, 18', Oitavas de final Copa do Mundo (2014), Thiago Silva, Brasil 2 x 1 Colômbia, 7', Quartas de final Copa do Mundo (2014), David Luiz, Brasil 2 x 1 Colômbia, 69', Quartas de final Copa do Mundo (2014), Oscar, Brasil 1 x 7 Alemanha, 90', Semifinal

Copa do Mundo 2018

Copa do Mundo (2018) , Philippe Coutinho, Brasil 1 x 1 Suíça, 20', Fase de grupos

, Philippe Coutinho, Brasil 1 x 1 Suíça, 20', Fase de grupos Copa do Mundo (2018) , Philippe Coutinho, Brasil 2 x 0 Costa Rica, 90'+1, Fase de grupos

, Philippe Coutinho, Brasil 2 x 0 Costa Rica, 90'+1, Fase de grupos Copa do Mundo (2018) , Neymar, Brasil 2 x 0 Costa Rica, 90'+7, Fase de grupos

, Neymar, Brasil 2 x 0 Costa Rica, 90'+7, Fase de grupos Copa do Mundo (2018) , Paulinho, Sérvia 0 x 2 Brasil, 36', Fase de grupos

, Paulinho, Sérvia 0 x 2 Brasil, 36', Fase de grupos Copa do Mundo (2018) , Thiago Silva, Sérvia 0 x 2 Brasil, 68', Fase de grupos

, Thiago Silva, Sérvia 0 x 2 Brasil, 68', Fase de grupos Copa do Mundo (2018) , Neymar, Brasil 2 x 0 México, 51', Oitavas de final

, Neymar, Brasil 2 x 0 México, 51', Oitavas de final Copa do Mundo (2018) , Roberto Firmino, Brasil 2 x 0 México, 88', Oitavas de final

, Roberto Firmino, Brasil 2 x 0 México, 88', Oitavas de final Copa do Mundo (2018), Renato Augusto, Brasil 1 x 2 Bélgica, 76', Quartas de final

Copa do Mundo 2022