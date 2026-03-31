Que horas o Brasil joga contra a Croácia? Onde assistir, horário e prováveis escalações
Seleção reencontra algoz da Copa de 22 em último teste antes da Data Fifa rumo ao Mundial
Brasil e Croácia terão caminhos cruzados em amistoso internacional que marca o último teste das duas seleções antes da derradeira Data Fifa que antecede a Copa do Mundo de 2026. A partida começa às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, com transmissão da TV Globo, do SporTV e da GE TV. ➡️Clique para assistir no SporTV
Brasil x Paraguai: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo amistoso sub-20
Onde Assistir31/03/2026
Argentina x Zâmbia: onde assistir e prováveis escalações do Amistoso Internacional
Onde Assistir30/03/2026
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (31/03/2026)
Onde Assistir31/03/2026
Na segunda-feira (30), véspera da partida, o técnico Carlo Ancelotti comandou o último treino da Seleção, mas, como de hábito, fechou a atividade e não indicou a equipe titular. É certo, porém, que haverá mudanças em relação ao time que iniciou contra a França na semana passada.
Entre as alterações, Luiz Henrique deve assumir a vaga de Raphinha pelo lado direito de ataque, enquanto Danilo pode começar como lateral-direito, em disputa por posição com Roger Ibañez. As mudanças decorrem dos cortes do camisa 11 e de Wesley, ambos por lesão. Na zaga, o capitão Marquinhos retorna pela direita e deve formar a defesa ao lado de Léo Pereira na esquerda, com Bremer voltando ao banco de reservas.
Mais do que uma revanche pela eliminação na Copa do Mundo de 2022, o duelo desta terça-feira representa para o Brasil a última oportunidade de testes e observações antes de Ancelotti definir a lista de convocados para o Mundial de 2026. Os próximos amistosos, diante de Panamá e Egito, já contarão com os 26 jogadores finais. Enquanto a Seleção vem de derrota por 2 a 1 para a França, a Croácia chega embalada pela vitória sobre a Colômbia pelo mesmo placar.
Tudo sobre Brasil x Croácia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL x CROÁCIA
Amistoso internacional
📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GE TV
🟨 Árbitro: Armando Villarreal (EUA)
🚩 Assistentes: Ryan Graves (EUA) e Kali Smith (EUA)
🖥️ VAR: Michael Radchuk (EUA)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES 📋
🇧🇷 BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Ederson; Danilo (ou Roger Ibañez), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo Santos (ou Andrey Santos); Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Júnior.
🇭🇷 CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalić)
Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić e Borna Sosa; Luka Modrić, Lovro Majer e Mario Pašalić; Ivan Perišić, Andrej Kramarić e Ante Budimir.
