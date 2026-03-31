Campeão pelo Flamengo manda recado a Vini Jr: 'Você não é o Neymar'
Cria do Rubro-Negro tem recebido críticas na Seleção Brasileira
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Um jogador que foi campeão pelo Flamengo mandou um recado a Vini Jr, cria do Rubro-Negro, que tem tido atuações contestadas na Seleção Brasileira. A Amarelinha volta a campo nesta terça-feira (31), às 21h (Brasília).
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No programa "Resenha da Rodada", da ESPN, Fábio Luciano, ex-zagueiro do Flamengo e ídolo do Corinthians falou sobre a situação de Vini Jr na Seleção Brasileira.
- Infelizmente, quando o Neymar não está, o Vini acha que tem que ser o Neymar. Acho que é muita responsabilidade em cima dele. Tem que tirar esse peso, a Seleção tem que tirar esse peso, falar: 'você não é o Neymar, você não vai resolver sozinho, nós vamos te ajudar - afirmou o ex-Flamengo.
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Flamengo convida Vini Jr e Mbappé para jogo da Libertadores no Maracanã
O Flamengo fez um convite mais do que especial para Vini Jr. e Mbappé. Após o atacante francês comentar a possibilidade de jogar a Libertadores e citar o nome do brasileiro, o clube carioca convidou os jogadores do Real Madrid para assistirem à estreia do Rubro-Negro como mandante na Libertadores.
- Manto pronto pra torcer ✅
Ingressos garantidos ✅
O próximo jogo da Liberta em casa é no dia 16/04.
Partiu Maraca, Vini Jr e Mbappé? 🏟️❤️🖤 - publicou o Flamengo, convidando Vini Jr e Mbappé.
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Na última quarta-feira, Kylian Mbappé, ao falar sobre o futebol brasileiro, foi questionado sobre a possibilidade de jogar a Libertadores. Em sua resposta, o craque francês comentou sobre a possibilidade de ir ao Maracanã para assistir a um jogo do Flamengo na companhia do amigo Vini Jr., jogador revelado pelo clube carioca.
— Quem sabe? Nunca sabemos o que vai acontecer. Vou perguntar a Vini se ele me deixa ir assistir a um jogo do Flamengo na Copa Libertadores — disse o craque, em entrevista à "GeTV".
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