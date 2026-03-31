Seleção Brasileira: como Rayan e Endrick podem ser trunfos para Ancelotti?

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (31) para enfrentar a Croácia, em Orlando, no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo. Após a derrota para a França na quinta-feira (26), Carlo Ancelotti deve promover mudanças no time. Entre as possibilidades, dois jovens atacantes despontam como opções para o treinador italiano: Endrick, do Lyon, e Rayan, do Bournemouth. Ambos foram convocados pela primeira vez por Ancelotti e ainda não tiveram minutos na Data Fifa.

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Após a derrota para a França, Ancelotti indicou que deve promover mudanças na equipe. O amistoso diante dos croatas, em Orlando, pode abrir espaço para observações mais detalhadas, principalmente de atletas jovens. Rayan, que ainda não estreou, e Endrick, que não atuou na última partida, estão entre as opções avaliadas pela comissão técnica.

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Como Rayan e Endrick chegam à Seleção

Rayan vive o momento de afirmação na carreira. Revelado pelo Vasco, o atacante ganhou protagonismo em 2025 ao se tornar o principal nome da equipe, mesmo dividindo elenco com jogadores experientes como Vegetti e Coutinho. Naquela temporada, foi decisivo na campanha que levou o clube à final da Copa do Brasil e também se destacou no Campeonato Brasileiro, com 14 gols. O desempenho consolidou sua ascensão e abriu caminho para a transferência ao futebol europeu.

No Bournemouth, o início foi imediato. O atacante somou participações diretas em gols nos primeiros jogos, com dois gols e uma assistência nas três primeiras partidas. Mesmo com a queda posterior nos números, manteve regularidade nas atuações, o que pesou para sua primeira convocação à Seleção Brasileira.

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Rayan chega como uma opção versátil para o ataque. Canhoto, o jogador atua preferencialmente pelo lado direito, mas também pode ser utilizado como referência central. O estilo combina velocidade, força física e finalização de média distância. A mobilidade é uma das principais características, permitindo trocas de posição constantes no setor ofensivo.

– Sou um jogador de mobilidade, independentemente da função, tenho muita mobilidade no meu jogo. Espero fazer isso na Seleção também. No meu jogo tenho forte cabeceio, chute de fora da área. Tem muita concorrência na posição de atacante, mas espero trabalhar firme – afirmou o atacante.

Rayan está recebendo primeira chance na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A expectativa é que ele faça sua estreia contra a Croácia. Preservado diante da França por controle de carga física, o jogador já declarou estar apto para entrar em campo.

Endrick, por sua vez, retorna à Seleção após período sem convocações. O atacante, que pertence ao Real Madrid e está emprestado ao Lyon, chega respaldado por números recentes no futebol europeu. Desde que se transferiu para o clube francês, soma 14 partidas, com seis gols e cinco assistências, mantendo média relevante de participação ofensiva.

Mesmo com poucos minutos pela Seleção, Endrick apresenta eficiência. No atual ciclo, marcou gols contra Inglaterra e Espanha, ambos em amistosos, além de ter deixado sua marca diante do México. Ao todo, são três gols com a camisa da equipe principal, mesmo sem sequência como titular. Ancelotti destacou a evolução do jogador, principalmente na adaptação a novas funções em campo.

– É um tema interessante. Eu o conheci como atacante central, agora está jogando mais ao lado e está fazendo bem também. Essa posição requer mais trabalho defensivo, mas ele está evoluindo muito bem – disse o treinador.

O técnico também reforçou o papel do atacante dentro do planejamento da equipe.

– Endrick vai ser o futuro da seleção. Estamos observando sua evolução, que é muito boa – completou.

Endrick, comandado por Ancelotti no Real Madrid, comemora gol pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Espanha (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Possíveis encaixes e funções contra a Croácia

As características de Rayan e Endrick oferecem alternativas diferentes para o ataque da Seleção. Rayan aparece como opção de maior mobilidade pelos lados, com capacidade de atacar espaços, finalizar de média distância e participar da construção ofensiva. Sua atuação aberta pode ajudar a dar profundidade ao time, principalmente contra uma equipe como a Croácia, que costuma compactar o meio-campo.

Endrick, por outro lado, reúne características de finalização e presença de área, mas vem ampliando seu repertório ao atuar também pelos lados. A adaptação a funções mais abertas, observada no Lyon, permite que o atacante participe mais da recomposição e da circulação de bola, algo valorizado por Ancelotti.

A utilização dos dois jogadores pode variar de acordo com o cenário da partida. Rayan surge como alternativa para explorar velocidade e transições, enquanto Endrick pode oferecer maior presença ofensiva em momentos de pressão ou necessidade de definição das jogadas.

Contra a Croácia, que venceu a Colômbia no primeiro amistoso e pode alterar seu sistema defensivo, a movimentação dos atacantes brasileiros tende a ser um fator relevante. A possível mudança para uma linha de quatro defensores pode abrir espaços nas laterais, cenário em que jogadores com mobilidade ganham importância.

Além do aspecto tático, a partida representa oportunidade de observação para a comissão técnica. Ancelotti ainda não repetiu uma base desde que assumiu a Seleção, em função de lesões e ajustes. O duelo desta terça-feira encerra o período de testes desta Data Fifa.

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