Fernando Diniz revela se levaria Neymar para Copa do Mundo

O técnico Fernando Diniz, do Corinthians, falou sobre a possibilidade de Neymar disputar a Copa do Mundo no próximo mês. O atacante do Santos está entre os 55 atletas incluídos pelo técnico Carlo Ancelotti na pré-lista enviada à Fifa nesta semana, mas não tem presença garantida no torneio.

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Diniz, que trabalhou com Neymar na Seleção Brasileira, afirmou que levaria o atacante do Santos para a competição, mas destacou que é preciso respeitar a decisão do técnico Carlo Ancelotti.

— Eu acho que vai convocar, e certamente eu levaria. A gente não pode abrir mão de um jogador desse tamanho e com a genialidade que o Neymar possui. É um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro já produziu. A gente espera que ele vá, mas a gente tem que respeitar a decisão que for tomada. Mas eu acho que ele vai convocar, e certamente eu convocaria — disse Fernando Diniz.

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A relação definitiva, com os 26 convocados para o Mundial, será anunciada em evento no Museu do Amanhã, no dia 18 de maio. Além disso, qualquer eventual substituição durante a Copa também precisará ser feita com nomes presentes nessa pré-lista.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Nino Cirenza/AtoPress/Folhapress)

E o que acha Ancelotti?

Em meio a rumores e pedidos de torcedores, Carlo Ancelotti se pronunciou na terça-feira (12) sobre a fase atual de Neymar e as insistências em relação à convocação do jogador para a Copa do Mundo de 2026.

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— Neymar é muito amado. Não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos — disse o treinador.

Ancelotti elogiou a entrega de Neymar na recuperação e ainda indicou um crescimento claro de rendimento nas últimas três semanas, com ganho de continuidade.

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— Neste aspecto, Neymar é um jogador importante para este país, pelo talento que sempre demonstrou, que teve um problema, que está recuperando. Que está trabalhando forte para se recuperar, que está jogando. Que, nos últimos tempos, melhorou muito, está jogando com continuidade — avaliou o italiano.

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