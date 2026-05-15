Botafogo assina com filho de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF

O Botafogo assinou o primeiro vínculo profissional com três jogadores da categoria sub-20, entre eles o atacante Martin Caetano, filho de Rodrigo Caetano, coordenador-executivo geral de seleções masculinas da CBF. O vínculo de Martin Caetano terá validade até janeiro de 2029. João Vitor e Rogério também firmaram novo vínculo profissional.

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— Mais um passo importante na minha carreira. Somente agradecer a Deus e a todos que me ajudaram a chegar até aqui — disse Martin Caetano.

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Botafogo formaliza contrato profissional com Martin Caetano, filho de Rodrigo Caetano, da CBF (Foto: Reprodução/Instagram)

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Ancelotti e Rodrigo Caetano renovam contrato com a CBF

Horas após anunciar a renovação de Carlo Ancelotti, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também confirmou a permanência de Rodrigo Caetano. O coordenador-executivo geral de seleções masculinas assinou um novo vínculo válido até o fim de 2030.

A renovação reforça o planejamento da nova gestão da CBF para manter a estrutura da Seleção Brasileira para o próximo ciclo. Rodrigo Caetano celebrou a decisão e destacou a importância da continuidade do trabalho desenvolvido na entidade.

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— É uma satisfação muito grande, depois do anúncio da permanência do treinador para o próximo ciclo da Copa do Mundo de 2030, termos essa confirmação da permanência dos profissionais da comissão técnica, bem como dos demais que compõem a estrutura de apoio da seleção brasileira. É uma demonstração da nova gestão da CBF de que a manutenção do trabalho é a melhor forma de alcançarmos os melhores resultados para a nossa seleção.

O novo contrato coloca Rodrigo Caetano e Ancelotti alinhados no mesmo ciclo de trabalho, mirando a preparação da Seleção para a Copa do Mundo de 2030.

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Na próxima segunda-feira (18), o treinador fará a convocação do Brasil para a Copa do Mundo. A partir do dia 27, ele reunirá o grupo de jogadores na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo — agora já sabendo que será a primeira de duas. Até aqui, Carlo Ancelotti comandou a Seleção Brasileira em dez jogos. São cinco vitórias, dois empates e três derrotas.