menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Botafogo assina com filho de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF

Jovem da base alvinegra tem 18 anos

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/05/2026
00:36
Favorite o Lance! no Google
Filho de Rodrigo Caetano é jogador da base do Botafogo
imagem cameraFilho de Rodrigo Caetano é jogador da base do Botafogo (Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo assinou o primeiro vínculo profissional com três jogadores da categoria sub-20, entre eles o atacante Martin Caetano, filho de Rodrigo Caetano, coordenador-executivo geral de seleções masculinas da CBF. O vínculo de Martin Caetano terá validade até janeiro de 2029. João Vitor e Rogério também firmaram novo vínculo profissional.

continua após a publicidade

Relacionadas

— Mais um passo importante na minha carreira. Somente agradecer a Deus e a todos que me ajudaram a chegar até aqui — disse Martin Caetano.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Botafogo formaliza contrato profissional com Martin Caetano, filho de Rodrigo Caetano, da CBF (Foto: Reprodução/Instagram)
Botafogo formaliza contrato profissional com Martin Caetano, filho de Rodrigo Caetano, da CBF (Foto: Reprodução/Instagram)

⚠️ Botafogo anuncia Eduardo Iglesias como novo diretor-geral da SAF

Ancelotti e Rodrigo Caetano renovam contrato com a CBF

Horas após anunciar a renovação de Carlo Ancelotti, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também confirmou a permanência de Rodrigo Caetano. O coordenador-executivo geral de seleções masculinas assinou um novo vínculo válido até o fim de 2030.

A renovação reforça o planejamento da nova gestão da CBF para manter a estrutura da Seleção Brasileira para o próximo ciclo. Rodrigo Caetano celebrou a decisão e destacou a importância da continuidade do trabalho desenvolvido na entidade.

continua após a publicidade

— É uma satisfação muito grande, depois do anúncio da permanência do treinador para o próximo ciclo da Copa do Mundo de 2030, termos essa confirmação da permanência dos profissionais da comissão técnica, bem como dos demais que compõem a estrutura de apoio da seleção brasileira. É uma demonstração da nova gestão da CBF de que a manutenção do trabalho é a melhor forma de alcançarmos os melhores resultados para a nossa seleção.

O novo contrato coloca Rodrigo Caetano e Ancelotti alinhados no mesmo ciclo de trabalho, mirando a preparação da Seleção para a Copa do Mundo de 2030.

continua após a publicidade

Na próxima segunda-feira (18), o treinador fará a convocação do Brasil para a Copa do Mundo. A partir do dia 27, ele reunirá o grupo de jogadores na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo — agora já sabendo que será a primeira de duas. Até aqui, Carlo Ancelotti comandou a Seleção Brasileira em dez jogos. São cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias