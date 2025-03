Primeiro treino da Seleção tem grupo incompleto e goleiro Sub-20

Ainda com grupo incompleto, o técnico Dorival Júnior comandou no fim da tarde desta segunda-feira (17) o primeiro treino da Seleção Brasileira em preparação para o jogo com a Colômbia, quinta-feira (20), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Alisson, Joelinton e Bruno Guimarães chegaram a Brasília apenas no fim da tarde e por isso ficaram no hotel. Marquinhos, por sua vez, desembarca na capital federal apenas nesta terça-feira.

Além disso, nesta segunda somente 12 jogadores fizeram os trabalhos completos sob o comando do treinador. A outra parte do grupo realizou treino regenerativo. Isso incluiu os quatro convocados do Flamengo, Alex Sandro, Wesley, Léo Ortiz e Gerson, que jogaram no domingo a finalíssima do Campeonato Carioca.

E, com a ausência de Alisson, a comissão técnica da Seleção chamou Caleb, goleiro do time Sub-20 do Capital, time do Distrito Federal, para compor o treinamento. Apenas os primeiros 15 minutos da atividade — realizada no estádio Bezerrão, em Gama, cidade-satélite de Brasília — foram abertos à imprensa.

Seleção faz primeiro treino para rodada mais dura das Eliminatórias

A comissão técnica da Seleção Brasileira diz estar focada no jogo com a Colômbia, na quinta-feira. Só depois começará a pensar na Argentina, adversária do dia 25, em Buenos Aires

Mas esta rodada dupla de Data Fifa promete ser a mais complicada para a Seleção. No primeiro turno, o Brasil perdeu para a Colômbia por 2 a 1, em Barranquilla, e por 1 a 0 para a Argentina, em pleno Maracanã. Atualmente, os argentinos lideram as Eliminatórias, enquanto a Colômbia está em 4º lugar, uma posição à frente do Brasil.

A Seleção Brasileira volta a treinar no Bezerrão nesta terça-feira. Na quarta, véspera do jogo, Dorival Júnior define o time em treino derradeiro no Mané Garrincha, palco da partida de quinta-feira. O jogo está marcado para às 21h45 (de Brasília). Até o início da tarde desta segunda, cerca de 58 mil ingressos já haviam sido vendidos.