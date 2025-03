A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, formalizou apoio à reeleição de Ednaldo Rodrigues, comandante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em carta enviada ao presidente da CBF neste domingo (16). A cartola é a segunda mandatária de um clube da elite do futebol brasileiro a se manifestar positivamente em relação a Ednaldo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues têm uma boa relação e mantêm contato frequente. Recentemente, o presidente da CBF se colocou à disposição do Palmeiras no caso de racismo envolvendo Luighi, na Libertadores Sub-20.

John Textor, presidente do Botafogo, foi o primeiro dirigente de um clube da Série A que se manifestou manifestar favoravelmente a Ednaldo Rodrigues.

continua após a publicidade

-Entendi que ele não é o homem que eu desafiei publicamente no passado, durante nossas dificuldades de 2023. Na verdade, ele também se importa profundamente com uma série de questões que são extremamente importantes para o Botafogo, e ontem tivemos uma conversa maravilhosa sobre como trabalhar juntos para enfrentar essas questões - disse Textor.

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Candidato único após desistência de Ronaldo

A tendência é que a eleição seja única, com Ednaldo Rodrigues no pleito, no próximo dia 24. Recentemente, Ronaldo Fenômeno anunciou que desistiu da candidatura. Através de suas redes sociais, o ex-jogadora três vezes Melhor do Mundo disse ter deixado de lado as intenções de ocupar a cadeira principal da entidade máxima do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

- Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião - afirmou o ex-jogador.