Dono da SAF do Botafogo, o milionário John Textor emitiu um comunicado neste domingo (16) em que manifesta apoio à reeleição de Ednaldo Rodrigues para a presidência da CBF. O pleito está marcado para o próximo dia 24. Rodrigues deverá ser candidato único, após a desistência de Ronaldo Fenômeno.

“Mais de um ano atrás, eu defendi a mudança na CBF, para abraçar um futuro de oportunidades no futebol brasileiro. Como um clube, pedimos à CBF para se comunicar conosco, e outros clubes, para compartilhar sua visão do futuro e nos fornecer indicações claras de que sua liderança era realmente ambiciosa ao enfrentar os grandes desafios do nosso jogo. Além disso, pedimos à CBF para dar a todos nós a confiança de que o futebol brasileiro poderia retornar ao seu devido lugar como um líder global, no esporte e na governança”, escreveu Textor, em longo comunicado publicado em seu site pessoal.

“Estou feliz em informar que a ‘mudança’ pode vir de dentro, e essa mudança certamente está chegando à CBF, para o benefício de todos nós que amamos o futebol do Brasil”, acrescentou o dono da SAF do Botafogo.

No texto, John Textor comenta sobre ações de combate ao racismo (“compartilhei com Ednaldo nossas profundas preocupações”) e diz que foi convidado pela CBF para contribuir no combate ao risco de manipulação de resultados (“o Brasil já é um líder nesse sentido, e confio que o verdadeiro progresso pode ser feito sob a liderança de Ednaldo”). Ele também elogiou a “provocação” de Leila Pereira sobre clubes brasileiros se filiarem à Concacaf.

“Fiquei muito impressionado com a confiança com que Ednaldo apresentou suas ideias e suas crenças. Muitas de suas visões coincidem com nossas ideias e ambições no Botafogo. Declaro formalmente que o Botafogo apoia a candidatura de Ednaldo Rodrigues à reeleição como Presidente da CBF. Deste dia em diante, caminharemos juntos em apoio ao futebol brasileiro”, finalizou John Textor.

John Textor responde a processo de presidente da CBF

Desde 2023, o magnata responde a processo criminal aberto por Ednaldo Rodrigues por calúnia. O presidente da CBF acionou a Justiça do Rio após fortes declarações de Textor depois da derrota do Botafogo para o Palmeiras por 4 a 3 no Brasileirão daquele ano. Na ocasião, o dono da SAF do Botafogo disse em entrevista que era “corrupção, isso é roubo” e pediu a renúncia de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. O processo tramita na 29ª Vara Criminal da Capital.