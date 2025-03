Brasil lidera? Veja as seleções mais valiosas da data Fifa

A primeira data Fifa de 2025 começa nesta segunda-feira (17), e as principais seleções do mundo entram em campo para amistosos e partidas oficiais. Além do desempenho dentro das quatro linhas, as equipes também chamam atenção pelo valor de mercado de seus jogadores.



Segundo levantamento do site Transfermarkt, a Inglaterra tem o elenco mais valioso do mundo na convocação atual, avaliado em € 1,32 bilhão. A França aparece na segunda posição, com um elenco avaliado em € 1,22 bilhão, enquanto a Espanha fecha o top 3, com € 1,16 bilhão.

O Brasil, comandado por Dorival Júnior, ocupa a quarta colocação, com um elenco estimado em € 1,05 bilhão (R$ 6,56 bilhões).

📊 Ranking das seleções mais valiosas da data Fifa

1️⃣ Inglaterra – € 1,32 bilhão (R$ 8,25 bilhões)

2️⃣ França – € 1,22 bilhão (R$ 7,63 bilhões)

3️⃣ Espanha – € 1,16 bilhão (R$ 7,25 bilhões)

4️⃣ Brasil – € 1,05 bilhão (R$ 6,56 bilhões)

5️⃣ Argentina – € 876,2 milhões (R$ 5,47 bilhões)

6️⃣ Portugal – € 835 milhões (R$ 5,22 bilhões)

7️⃣ Holanda – € 818,5 milhões (R$ 5,11 bilhões)

8️⃣ Itália – € 754 milhões (R$ 4,71 bilhões)

9️⃣ Alemanha – € 653 milhões (R$ 4,08 bilhões)

🔟 Bélgica – € 513 milhões (R$ 3,20 bilhões)

🔎 Brasil entre os mais valiosos, mas fora do top 3

Mesmo contando com jogadores de alto nível como Vinícius Júnior e Rodrygo, a Seleção Brasileira ficou fora do top 3 das seleções mais valiosas. O ranking é dominado por seleções europeias, que ocupam oito das dez posições.

A Argentina, atual campeã mundial, aparece em quinto lugar, enquanto Portugal, de Cristiano Ronaldo, é a sexta seleção mais valiosa do momento.

