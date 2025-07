Se em algum grau o Mundial de Clubes da Fifa serviu como evento-teste para a Copa do Mundo de 2026, o torneio que consagrou o Chelsea campeão nesse domingo (13) também terá reflexos na Seleção Brasileira. A competição colocou em evidência jogadores que já vinham sendo convocados e apresentou bons nomes a Carlo Ancelotti. Ao mesmo tempo, se demonstrou uma experiência ruim para jogadores que vinham tentando se firmar na equipe nacional.

continua após a publicidade

➡️Com dois do Fluminense, Fifa divulga o time ideal do Mundial de Clubes

A seguir, o Lance! lista selecionáveis que terminaram o Mundial de Clubes em alta, que mantiveram o patamar ou que deixaram a competição em baixa — e que agora terão que correr atrás do prejuízo para estarem na lista para a Copa do Mundo que Carlo Ancelotti irá anunciar em maio do ano que vem.

Quem termina o Mundial de Clubes em alta na Seleção

João Pedro

O atacante que chegou ao Chelsea em meio à competição é provavelmente o maior vencedor do Mundial de Clubes. Além do título, demonstrou que está pronto para a Seleção Brasileira. Marcou três gols nas duas últimas partidas, demonstrando extrema habilidade e frieza. Carlo Ancelotti estava no MetLife na decisão e certamente saiu do estádio satisfeito com a opção ofensiva.

continua após a publicidade

João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o PSG na final do Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

Andrey Santos

Entrou bem em todas as partidas que disputou no Mundial de Clubes. Já compôs a primeira lista de Ancelotti e, nos Estados Unidos, demonstrou ao técnico que tem maturidade para disputar qualquer grande jogo.

John

A Seleção Brasileira tem Alisson como goleiro titular há quase uma década, e nada indica que isso irá mudar no curto prazo, tampouco até a Copa do Mundo. Ederson é o reserva imediato. Mas a vaga de terceiro goleiro é há muitos anos rotativa, e John surge como grande candidato a ocupar o posto. Já havia sido fundamental nas campanhas da Libertadores e do Brasileirão do ano passado, e deixou o Mundial de Clubes com quatro atuações seguras.

continua após a publicidade

Igor Jesus

Fez um segundo semestre de alto nível em 2024, começou titubeante como todo Botafogo este ano, e retomou a grande fase nos últimos meses. Foi o melhor jogador do alvinegro no Mundial de Clubes e marcou dois gols, um dos quais na grande vitória sobre o PSG na primeira fase. Já está no Nottingham Forest e, se mantiver o bom momento no futebol europeu, voltará à Seleção Brasileira.

Marcos Leonardo

O atacante foi um dos destaques do Al-Hilal. Rápido, oportunista e obstinado na grande área. Decide partidas. E é o tipo de jogador que não se furta em voltar para ajudar na marcação, algo fundamental nas equipes de Ancelotti.

Jair Cunha

Outro jogador do Botafogo que tomou o rumo da Premier League. Ficou poucos meses no clube carioca, evoluiu com o time e fez apresentações seguras no Mundial de Clubes. Despertou o interesse de repórteres europeus, sobretudo os que acompanham o trabalho de Ancelotti há um bom tempo.

Na mesma

Marquinhos

Capitão do PSG e da Seleção Brasileira, fez um Mundial com o bom nível habitual. É um líder para o time francês e um dos líderes da equipe nacional. Segue como provável titular do Brasil, inclusive na Copa do Mundo.

Estêvão

Titular com Carlo Ancelotti no primeiro jogo do técnico, diante do Equador, é visto pelo italiano como um jogador de muito potencial, “mas com coisas a aprender”. Demonstrou isso no Mundial, onde alternou altos e baixos. Passará a atuar pelo Chelsea, onde terá como primeiro grande desafio conseguir espaço no time.

Gerson

A torcida do Flamengo ficou na bronca com a saída do volante para o Zenit. Mas Gerson fez um grande Mundial de Clubes, se tornou contumaz na Seleção Brasileira e já foi chamado por Ancelotti. Só vai perder espaço se não conseguir manter o alto nível no futebol russo.

Vini Jr.

Fez uma partida brilhante no Mundial de Clubes — vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Red Bull Salzburg — e outras no máximo razoáveis. Se manteve na mesma em termos de Seleção Brasileira: continuará sendo convocado, mas precisa fazer mais em campo.

Vini Jr teve atuação apagada no Real Madrid diante do PSG (Foto: Franck Fife / AFP)

Em baixa

Rodrygo

Na temporada passada, chegou a ser destaque do Real Madrid. Na reta final de Dorival Júnior na Seleção Brasileira, foi fundamental. Mas teve problemas de estafa, perdeu espaço no time espanhol e tem boas chances inclusive de ser negociado. Carlo Ancelotti conhece bem a qualidade de Rodrygo, mas o técnico só convoca quem está bem. Não é o caso de momento.

Endrick

Reserva no Real Madrid, ele não atua desde 18 de maio, quando sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita. Nesta segunda-feira (14), foi constatado que Endrick teve a lesão agravada e deve ficar mais seis semanas sem jogar, o que deve tirá-lo inclusive da pré-temporada.

Pedro

Fez um Mundial de Clubes apenas razoável e, nos últimos dias, virou notícia após o técnico Filipe Luís apontar falta de comprometimento. Vai ter que batalhar muito para retornar à Seleção.