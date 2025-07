Novo artilheiro do Brasileirão, com 11 gols, após o hat-trick na vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio por 4 a 1, Kaio Jorge entra na lista de pedidas para a próxima convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. O jornalista Casagrande foi um dos que defendeu a convocação do jogador.

- Quem também continua incrível no Brasileirão é o centroavante Kaio Jorge, que já deveria ter tido uma chance na Seleção Brasileira pelo que vem jogando. Carlo Ancelotti deverá dar mais atenção a ele, porque é uma posição indefinida e que o treinador está à procura. João Pedro (23 anos), agora no Chelsea, fez uma excelente Copa do Mundo de Clubes, jogando apenas três jogos e marcando três golaços importantes para o título. Igor Jesus (24 anos), agora no Nottingham Forest, também está em alta - argumentou.

- Eu falo sobre esse merecimento do Kaio Jorge em ter uma chance real na seleção desde que o Cruzeiro se encaixou nas mãos de Leonardo Jardim e ele começou a ser determinante nessa evolução - concluiu, em sua coluna no UOL.

Próximo adversário de Kaio Jorge no Brasileirão

Na próxima rodada do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, quinta-feira (17), às 19h30, no Maracanã.