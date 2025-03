Sem Ronaldo, CBF define data de eleição com favorito à presidência

A CBF marcou para o próximo dia 24, véspera do confronto do Brasil com a Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Assembleia Geral Eleitoral que irá definir o presidente da entidade para o próximo quadriênio. E, na eleição para a presidência da CBF, o atual mandatário, Ednaldo Rodrigues, deverá ser candidato único.

continua após a publicidade

➡️CBF aprova mudanças no Brasileirão 2025

O edital de convocação da Assembleia foi publicado neste domingo na edição impressa do jornal "O Globo". O texto cita que quem quiser concorrer tem prazo até cinco dias antes do pleito — portanto, até quarta-feira (19) — para inscrever uma chapa.

Para um candidato viabilizar uma chapa, é preciso do apoio formal de quatro federações estaduais e quatro clubes. Ednaldo Rodrigues ainda não inscreveu sua chapa, mas ele já tem o compromisso assumido por 23 federações estaduais.

continua após a publicidade

Havia a expectativa de que o pentacampeão Ronaldo Fenômeno concorresse como candidato de oposição. O ex-jogador lançou oficialmente a candidatura em dezembro do ano passado, mas desistiu de concorrer há quatro dias, em 12 de março.

Um dos motivos foi justamente a falta de receptividade dos presidentes das federações, que recusaram encontros com Ronaldo como forma de manifestar apoio a Ednaldo Rodrigues. “Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião”, justificou Ronaldo, ao desistir de concorrer.

continua após a publicidade

Eleição com candidato único à presidência da CBF já é 'tradição'

Eleição com candidato único não será novidade na CBF. A última vez que a entidade teve disputa pela presidência foi em 1989, quando Ricardo Teixeira venceu o então vice-presidente da entidade, Nabi Abi Chedid. Desde então, todos os pleitos foram realizados com o presidente sendo reconduzido, ou então com a escolha do indicado por ele.

Apesar de a eleição estar marcada para o próximo dia 24, o atual mandato de Ednaldo Rodrigues irá se encerrar apenas em março de 2026. O estatuto da CBF permite que a eleição aconteça a qualquer momento a partir do último ano de mandato. Cabe ao próprio presidente definir a data da Assembleia Geral Eleitoral.