Ancelotti elogia brasileiros em Mundial de Clubes afetado pelo calor

Presente no MetLife para acompanhar à final do Mundial de Clubes nesse domingo (13), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, avaliou que os jogos do torneio foram “fortemente influenciados” pelas altas temperaturas nessa época do ano nos Estados Unidos. Para o treinador, isso acabou afetando um pouco o desempenho individual dos principais jogadores. Ainda assim, ele elogiou a participação de atletas da Seleção e dos quatro clubes do País que estiveram no Mundial.

— Foi uma Copa do Mundo fortemente influenciada pelo clima extremamente quente. Por esse motivo, não houve jogos de grande intensidade física — declarou Ancelotti.

— Taticamente, não houve nenhuma novidade. As partidas foram fortemente influenciadas pelo ritmo de jogo, que não foi muito intenso. A boa organização defensiva prevaleceu sobre a qualidade individual dos jogadores — avaliou o técnico da Seleção Brasileira.

No domingo, Ancelotti viu do estádio a atuação de quatro atletas brasileiros que costumam estar no radar da Seleção, casos de João Pedro e Andrey Santos, do Chelsea, e de Marquinhos e Beraldo, do PSG. Mas ele citou o desempenho também de outros selecionáveis, incluindo um velho conhecido seu dos tempos de Real Madrid.

— Os jogadores brasileiros jogaram muito bem. Acho que, individualmente, o Estêvão jogou muito bem, o João Pedro foi importante na semifinal e na final, o Andrey Santos foi importante para o Chelsea... E o Militão voltou e será importante para a Seleção no ano que vem — considerou Carlo Ancelotti.

Militão ficou oito meses afastado dos gramados, após sofrer ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito em jogo com o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. O defensor voltou a jogar na semana passada, quando entrou no segundo tempo da goleada por 4 a 0 sofrida pelo Real Madrid para o PSG na semifinal do Mundial.

Ancelotti fala sobre clubes brasileiros no Mundial

Carlo Ancelotti também falou brevemente sobre a participação dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes. Ele exaltou Fluminense e Botafogo, e aprovou o desempenho de Palmeiras e Flamengo.

— O Fluminense fez uma ótima campanha, chegando às semifinais, e o Botafogo venceu o PSG. Mas Palmeiras e Flamengo também provaram que podem competir com os melhores times europeus — considerou o técnico da Seleção.