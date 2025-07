Rizek cita Ancelotti e analisa brasileiro em Chelsea x PSG: ‘Abaixo’

O Chelsea atropelou o PSG com uma vitória por 3 a 0 e conquistou o título do Mundial de Clubes, neste domingo (13), no MetLife Stadium. Na etapa inicial, os Blues contaram com o brilho de Cole Palmer, que balançou as redes duas vezes e deu uma assistência para João Pedro. Após o fim do jogo, durante o programa "Fechamento", do Sportv, André Rizek falou sobre a Seleção Brasileira de Ancelotti e colocou Beraldo com atuação abaixo dos compatriotas.

Rizek alerta Ancelotti

- Temos aqui dois zagueiros convocados pelo Ancelotti (Marquinhos e Beraldo), um volante já convocado, o Andrey, e o João Pedro, que a gente acha que vai ser convocado (de novo). Ele já foi convocado. Cara, vendo o jogo aqui, eu achei que o Beraldo esteve abaixo na partida de hoje. Parece que nem tudo são flores dos brasileiros em campo - disse Rizek.

João Pedro e Beraldo foram observados por Ancelotti em Chelsea x PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O que vem por aí para Chelsea e PSG?

Com o fim do Mundial de Clubes, o Chelsea dará descanso aos jogadores antes do início da Premier League contra o Crystal Palace, no dia 17 de agosto. No mesmo dia, o PSG visita o Nantes na estreia da Ligue 1.

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 3 x 0 PSG - Mundial de Clubes

Final

🗓️ Data e horário: domingo, 13 de julho de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

🥅 Gols: Palmer, 21'/1ºT (1-0); Palmer, 29' (2-0); João Pedro, 42'/1ºT (3-0)

🟨 Cartões amarelos: Pedro Neto, Caicedo, Gusto e Colwill (CHE)

🟥 Cartão vermelho: João Neves (PSG)

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Reece James (Dewsbury-Hall), Caicedo e Enzo Fernández (Andrey Santos); Palmer, João Pedro (Delap) e Pedro Neto (Nkunku).

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi (Mayulu), Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; João Neves, Fabian Ruiz (Zaire-Emery) e Vitinha; Doué (Gonçalo Ramos), Dembélé e Kvaratschelia (Barcola).

