Em Brasília, Seleção começa preparação para Data Fifa mais difícil

Cauteloso, como de costume, mas confiante, o técnico Dorival Júnior começa a preparar a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (17) para os duelos com a Colômbia, na próxima quinta (20), em Brasília, e com a Argentina, no dia 25, em Buenos Aires. A comissão técnica e os primeiros jogadores chegaram à capital federal na noite de domingo, e ao longo desta segunda o grupo deverá estar completo. O primeiro treino está marcado para às 17h, no estádio Bezerrão.

— Tenho certeza de que faremos o nosso melhor para que possamos voltar a passar confiança ao torcedor brasileiro, que naturalmente está esperançoso em acompanhar um crescimento da nossa equipe — disse Dorival, em entrevista à CBF TV.

Apesar de reiterar diversas vezes que vê a Seleção Brasileira em evolução, a situação de Dorival Júnior não é tranquila no comando da equipe nacional. O Brasil é apenas quinto colocado nas Eliminatórias e vem de dois empates. Por isso, vencer na quinta-feira é fundamental.

Dorival projeta Seleção para jogo em Brasília

E esta Data Fifa promete ser a mais complicada para a Seleção. No primeiro turno, o Brasil perdeu para a Colômbia por 2 a 1, em Barranquilla, e por 1 a 0 para a Argentina, em pleno Maracanã. Atualmente, os argentinos lideram as Eliminatórias, enquanto a Colômbia está em 4º lugar, uma posição à frente do Brasil.

— São equipes tradicionais, que vêm mantendo uma regularidade muito grande. A seleção colombiana está num processo de evolução, com jogadores muito interessantes, alguns que atuam no futebol brasileiro e outros espalhados pelo futebol mundial — considerou Dorival.

— E a seleção argentina é a última campeã do mundo, atual bicampeã da Copa América e merece todo o respeito. Espero estarmos muito bem preparados para que façamos dois grandes jogos — acrescentou o treinador.

A Seleção Brasileira fará três treinamentos antes do jogo com a Colômbia. Nesta segunda e na terça, as atividades serão no Bezerrão. Na quarta, véspera do jogo, o treino será realizado no Mané Garrincha, palco da partida de quinta-feira. O jogo está marcado para às 21h45 (de Brasília) e, até o início da tarde desta segunda, cerca de 58 mil ingressos já haviam sido vendidos.