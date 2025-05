Pré-convocados de Ancelotti: quem está na lista da Seleção Brasileira?

Alguns nomes começam a surgir como possíveis escolhidos para a primeira convocação de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira.

A lista oficial de pré-convocados segue em sigilo, e a divulgação dos nomes definitivos está marcada para o dia 26 de maio, na sede da CBF. A apresentação marcará um dos primeiros compromissos formais do técnico italiano à frente da equipe pentacampeã.

Até o momento, jogadores de clubes como Flamengo, Corinthians, São Paulo e Cruzeiro são apontados como prováveis presenças na lista. A convocação será voltada para os confrontos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 5 e 10 de junho. Em caso de duas vitórias, o Brasil garantirá matematicamente sua classificação para o Mundial de 2026.

Carlo Ancelotti tem lista de pré-convocados pronta (Foto: Thomas Coex / AFP)

Quem está na lista de pré-convocados de Ancelotti?

Flamengo: Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Wesley, Gerson e Pedro

O Flamengo tem seis nomes na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, que foi definida na última semana. Nomes conhecidos do futebol europeu, como Danilo e Alex Sandro, estão presentes, além de Pedro, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Santos: Neymar

Neymar estaria cogitado por Ancelotti para retornar à Seleção Brasileira. Embora ainda esteja lesionado e não esteja atuando pelo Santos, o portal '"ge" informou que o craque está na pré-lista de Carlo Ancelotti.

São Paulo: Oscar

Oscar, do São Paulo, também está na lista de pré-convocados de Carlo Ancelotti. Neste ano, é a segunda vez que Oscar aparece na lista de pré-convocados da Seleção. A primeira foi com Dorival Júnior no comando em fevereiro, que além de Oscar, também havia listado os nomes de Alisson e Lucas Moura. Na época, deixou explícito que tinha o direito de voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira.

Corinthians: Hugo

O goleiro Hugo estaria apontado como opção de Ancelotti também. De acordo com o "ge", a CBF entrou em contato com os clubes solicitando a liberação dos jogadores e o jogador do Corinthians estaria nesta lista.

Cruzeiro: Fabrício Bruno

O zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, está na primeira pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Fabrício Bruno, de 29 anos, em 2024, quando ainda atuava pelo Flamengo, foi convocado três vezes e disputou duas partidas pela Seleção Brasileira.