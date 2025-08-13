Henrique Del Lama, diretor-executivo de criação da Almap, foi convidado do palco Lance! no Rio Inovattion Week, e detalhou uma campanha viral com Ronaldo Fenômeno antes da Copa do Mundo de 2018 que pegou até a Globo de surpresa.

Ronaldo Fenômeno em campanha de marketing (Foto: Reprodução/Youtube)

Entenda processo por trás da campanha viral com Ronaldo

A Snickers, marca de chocolates, lançou o slogan “Você fica confuso quando está com fome” e usou Ronaldo Fenômeno para expandir seu alcance. Essa campanha, desenvolvida justamente pela empresa de marketing de Henrique, levou o herói do penta para um amistoso entre Argentina e Espanha. O diretor de marketing explicou no que consistia a campanha;

- A gente (Almap para Snickers) levou o Ronaldo para assistir Espanha 6 x 1 Argentina. Nas imagens, ele aparecia usando cachecol da Argentina e torcendo para a Albiceleste. Ator sensacional o Ronaldo Fenômeno - começou Henrique Del Lama

- Disparamos esse vídeo na mídia. Ele é um fenômeno midiático impressionante. Saiu na Turquia, Rússia, no mundo inteiro. Até a Globo caiu na pegadinha. 24 horas depois soltamos a campanha que explicava o vídeo que deixara todos confusos. Ao comer um chocolate Snickers e matar sua fome, Ronaldo volta ao normal e fica bravo com o gol argentino - explicou.

A campanha com Ronaldo foi viral na época. O objetivo da marca, que era aumentar seu alcance, foi certamente concluído. Contudo, associar a imagem de um herói da Seleção Brasileira aos argentinos não foi bem recebida por todo mundo.

▶️Veja abaixo o vídeo oficial da campanha;

- Tinham muitos hateres, mas eu adoro eles. Nós estávamos preparados para isso. Queríamos conectar a marca ao mundo do futebol - explicou Henrique.

