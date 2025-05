Kaká quebra silêncio sobre suposto convite de Ancelotti para Seleção: ‘Estou pronto’

Ancelotti, novo treinador da Seleção Brasileira a partir de 26 de maio, teve o nome de Kaká especulado como seu aliado na comissão técnica. Neste domingo (18), na final do Kings League, o ex-jogador quebrou o silêncio sobre o convite e afirmou estar preparado para ajudar caso a Seleção entenda que ele possa contribuir.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Kaká e Ancelotti

Kaká estava na transmissão da Cazé TV, no pré-jogo da final da Kings League, quando foi questionado por Casimiro sobre o suposto convite de Ancelotti, se ele existiu ou não. O ex-jogador não confirmou nem negou, mas se mostrou disposto a assumir um cargo.

- Se a Seleção achar que eu posso ajudar de alguma forma, eu acho que neste momento eu estou pronto. Estou preparado. Eu parei de jogar em 2017. Desde esse período eu quis me preparar. Fiz cursos de negócios no esporte em Havard nos Estados Unidos, fiz o curso de treinador na CBF, tenho experiência de Seleção, Copa do Mundo. Se surgir a oportunidade, eu estou pronto para voltar a servir a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti no banco do Real Madrid em sua penúltima partida no Santiago Bernabéu (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

➡️ Neymar aparece de visual novo na final da Kings League horas após derrota do Santos

Neymar está no Allianz Parque para a final da Kings League, neste domingo (18). A Furia, time que é presidido pelo atacante, disputa a decisão do campeonato contra o Dendele. O jogo começa às 20h30, menos de 3h após o fim do clássico entre Corinthians e Santos, que o Peixe saiu derrotado.

Neymar na Kings League

O jogador, que vem se recuperando lesão, tem sido ausente nos jogos mais recente da Furia na competição. Após marcar presença nas três primeiras rodadas, Neymar não pôde comparecer nos confrontos seguintes por conta da agenda com o departamento médico do Santos. O camisa 10 tem intensificado o processo de recuperação de uma lesão muscular para retornar aos gramados com o Peixe o mais rápido possível.