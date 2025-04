Em entrevista concedida ao jornal O Globo Esportes, Igor Paixão, atacante que brilhou nesta edição da Champions League pelo Feyenoord, revelou sonho de defender a camisa do Flamengo. O jogador é destaque do time holandês na temporada e já foi sondado por Palmeiras e pelo próprio time rubro-negro, em 2022.

— Estou focado em fazer o máximo aqui. No final da temporada, quem sabe alçar voos maiores, ou ficar mesmo no Feyenoord. No Brasil, ainda acompanho muito o Coritiba, mas meu sonho é jogar no Flamengo — relatou o atacante em entrevista.

Igor Paixão foi vendido do Coritiba ao Feyenoord em 2022 e, após primeira temporada de adaptação ao clube e ao país, o jogador brasileiro vem se destacando neste ano. Aos 24 anos, Igor Paixão tem 14 gols e 17 assistências em 42 jogos na temporada. Na Champions, foram dois gols e cinco assistências, sendo sete participações em apenas 11 jogos. O time holandês foi eliminado nas oitavas de final da competição para a Inter de Milão, que vai enfrentar o Barcelona na semifinal.

Igor Paixão foi alvo de clubes da Premier League

O atacante vive grande fase e se destaca cada vez mais no Feyenoord. Mesmo sendo um dos principais jogadores do Campeonato Holandês, o jogador é "ignorado" nas listas de convocações para a Seleção Brasileira. Porém, a contribuição do ex-Coritiba despertou o interesse de quatro gigantes da Premier League: Aston Villa, Liverpool, Arsenal e Tottenham, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

Igor Paixão em Feyenoord 1x1 Roma Sparta Praga (Foto: Olaf Kraak / ANP / AFP)

Avaliado em 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 161,5 milhões) pelo site especializado em transferências Transfermarkt, Igor Paixão já é um dos brasileiros mais valiosos do mundo. O atacante vem sendo uma das principais peças do Feyenoord nesta temporada, tendo marcado, inclusive, no jogo de ida contra o Milan pela Champions League, gol que garantiu a classificação do time para as oitavas de final da competição continental.