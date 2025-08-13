Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti está presente no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Internacional, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Além do italiano, o diretor de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, o coordenador técnico, Juan, e o preparador de goleiros Cláudio Taffarel também representam a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na partida.

O quarteto assistirá ao confronto da cabine da "Flu TV", nas tribunas do estádio Jornalista Mário Filho. A presença da comissão técnica do Brasil e da direção da CBF no jogo faz parte do plano de observação de jogadores. Recentemente, do lado rubro-negro, Léo Ortiz e Alex Sandro foram convocados para defender a Amarelinha. Além deles, Léo Pereira e Pedro, também do Fla, e Alan Patrick, do Inter, estiveram em pré-listas.

A Seleção está de olho em outros nomes, que podem pintar como novidade em listas futuras. É o caso de Emerson Royal e Samuel Lino, reforços do Flamengo na janela de meio do ano. Danilo, também convocado recentemente, está lesionado e não foi relacionado para a partida.

Escalações de Flamengo e Internacional

O Flamengo entra em campo para enfrentar o Inter com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho e Luiz Araújo; Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Já o Internacional está definido com: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

