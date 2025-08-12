Ancelotti define convocação da Seleção no dia 25 para Eliminatórias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (12) a data da próxima convocação da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. O treinador italiano vai divulgar no dia 25 de agosto, às 15h30, no Rio de Janeiro, a lista com 23 atletas que disputarão as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Mesmo com a vaga já assegurada no Mundial, a convocação é tratada como importante para definir ajustes finais e testar jogadores antes da competição que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México. Ancelotti, que assumiu a equipe recentemente, fará sua segunda lista desde que chegou ao cargo, mantendo atenção especial à formação do elenco para o torneio.

A agenda da Seleção para setembro contará com dois compromissos. No dia 5, o Brasil enfrenta o Chile, no Maracanã, palco escolhido a pedido do próprio técnico, que deseja sentir a atmosfera do estádio em um jogo oficial. Quatro dias depois, em 9 de setembro, o time encerra sua participação nas Eliminatórias contra a Bolívia, em El Alto, cidade conhecida pela altitude que impõe dificuldades extras aos visitantes.

Na classificação atual, a Seleção ocupa a terceira posição, com 25 pontos, dez atrás da líder Argentina, que vem mantendo grande regularidade desde a conquista do título mundial. A última partida da equipe brasileira nas Eliminatórias, em junho, terminou com vitória sobre o Paraguai, resultado que sacramentou a presença no Mundial com antecedência.

Para Ancelotti, este período servirá não apenas para consolidar conceitos táticos, mas também para avaliar atletas que podem se firmar no grupo até 2026. A expectativa é que alguns nomes novos recebam oportunidade, mesclando-se com jogadores já consolidados. A convocação de agosto, portanto, deve oferecer pistas importantes sobre o desenho final da Seleção que disputará a Copa.

