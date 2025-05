Flamengo tem seis nomes na lista de pré-convocados de Ancelotti

O Flamengo tem seis nomes na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, que foi definida na última semana. Nomes conhecidos do futebol europeu, como Danilo e Alex Sandro, estão presentes, além de Pedro, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Novo técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti definiu a pré-lista de convocados ao lado de Rodrigo Caetano, diretor de seleções, e Juan, coordenador técnico. O italiano escolheu 50 nomes selecionáveis, mas terá que reduzir o número para 23 convocados, que serão conhecidos no dia 26 de maio após a chegada do treinador no Rio de Janeiro.

Antes mesmo da chegada de Ancelotti, Gerson, Léo Ortiz e Wesley representaram o Flamengo na última Data Fifa. Na época, Danilo precisou ser cortado, Pedro se recuperava de uma lesão, enquanto Alex Sandro chegou a fazer parte da pré-lista de Dorival Júnior, embora não tenha sido convocado.

continua após a publicidade

Nos dias 5 e 10 de junho, Carlo Ancelotti faz seus primeiros jogos no comando da Seleção Brasileira diante do Equador e Paraguai, respectivamente. Em caso de duas vitórias, a equipe pentacampeã conquistará vaga de forma matemática para a Copa do Mundo de 2026.