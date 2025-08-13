Neymar foi presenteado com uma camisa da Seleção Brasileira e uma carta assinalada pelo ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, reconhecendo seus feitos com a 'Amarelinha'. A homenagem prestada pela Confederação Brasileira de Futebol agradece o camisa 10 por ser o maior artilheiro da história da Seleção.

continua após a publicidade

Nesta terça-feira (12), Neymar utilizou seus stories no Instagram para agradecer a homenagem e reforçou seus 15 anos de Seleção Brasileira.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Neymar posta presente que recebeu pelos 15 anos de Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

- A Neymar Jr, maior artilheiro da Seleção Brasileira de todos os tempos em jogos contra seleções, o agradecimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com seus gols, você tem levado alegria a milhões de brasileiros e torcedores pelo mundo - diz a carta de Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da confederação.

➡️ Neymar exalta Fabricio Bruno após duelo entre Cruzeiro e Santos

Neymar de volta a Seleção?

Carlo Ancelotti vai divulgar no dia 25 de agosto, às 15h30, no Rio de Janeiro, a lista com 23 atletas convocados para disputar as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Neymar, que voltou a atuar regularmente pelo Santos, vive a expectativa da convocação.

continua após a publicidade

Mesmo com a vaga já assegurada no Mundial, a convocação é tratada como importante para definir ajustes finais e testar jogadores antes da competição que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México.

Para Ancelotti, este período servirá não apenas para consolidar conceitos táticos, mas também para avaliar atletas que podem se firmar no grupo até 2026. A convocação de agosto, portanto, deve oferecer pistas importantes sobre o desenho final da Seleção que disputará a Copa.

continua após a publicidade

🟡Agenda da Seleção Brasileira em setembro

No dia 5, o Brasil enfrenta o Chile, no Maracanã e quatro dias depois, 9 de setembro, o time encerra sua participação nas Eliminatórias contra a Bolívia, em El Alto.