Fabrício Bruno está na pré-lista de Carlo Ancelotti para Seleção

O zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, está na primeira pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. A relação conta com 50 nomes e, no dia 26, o italiano vai divulgar, no Rio de Janeiro, os 23 convocados para seus primeiros jogos no cargo, contra Equador e Paraguai, respectivamente nos dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Neste sábado (17), a CBF enviou comunicado aos clubes cujos jogadores estão na relação de 50 nomes definidos por Carlo Ancelotti. A inclusão do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, na lista foi divulgada inicialmente pelo ge.

Carlo Ancelotti definiu a pré-lista em reuniões com o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan, durante a semana em Madri. Em fevereiro, a CBF tornou pública a pré-convocação de 52 jogadores do técnico Dorival Júnior, para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, na qual Fabrício Bruno também estava presente. Desta vez, no entanto, a entidade não vai divulgar oficialmente a lista.

A Seleção Brasileira enfrenta o Equador, dia 5 de junho, em Guayaquil, e o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo. Por exigência da Fifa, a CBF tem que comunicar aos clubes 15 dias antes da apresentação para que seja obrigatória a presença dos convocados. A apresentação dos jogadores está marcada para 2 de junho.

Fabrício Bruno ainda não foi convocado pela Seleção Brasileira como jogador do Cruzeiro

Fabrício Bruno, de 29 anos, em 2024, quando ainda atuava pelo Flamengo, foi convocado três vezes e disputou duas partidas pela Seleção Brasileira. Em março, o zagueiro fez parte da primeira convocação de Dorival Júnior, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, na Europa. Fabrício Bruno foi titular nos dois jogos: vitória por 1 a 0 sobre os ingleses e empate por 3 a 3 com os espanhóis.

continua após a publicidade

Em agosto, Fabrício Bruno foi chamado para os jogos pelas Eliminatórias contra Equador (1 a 0), em Curitiba, e Paraguai (0 a 1), em Assunção, depois da contusão de Éder Militão nos treinos. E em setembro esteve na convocação para as partidas contra Chile (2 a 1), em Santiago, e Peru (4 a 0), em Brasília, também após contusão de Éder Militão e Bremmer. Nesses jogos, no entanto, o zagueiro ficou apenas no banco. Depois que voltou ao Cruzeiro, Fabrício Bruno ainda não foi convocado para a Seleção Brasileira.