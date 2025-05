Oscar, do São Paulo, está na lista de pré-convocados de Carlo Ancelotti. Esta é a primeira relação feita pelo novo técnico da Seleção Brasileira. A relação final será divulgada no dia 26 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Neste ano, é a segunda vez que Oscar aparece na lista de pré-convocados da Seleção. A primeira foi com Dorival Júnior no comando em fevereiro, que além de Oscar, também havia listado os nomes de Alisson e Lucas Moura. Na época, deixou explícito que tinha o direito de voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Em entrevista coletiva antes da decisão contra o Palmeiras pela semifinal do Paulistão, Oscar revelou sua estratégia para ser lembrado nas próximas convocações.

continua após a publicidade

- Eu fiquei muito feliz de estar na pré-lista. É uma forma de reconhecimento, depois de tanto tempo voltar a ser lembrado. Durante Brasileiro, Libertadores, tem jogos importantes. Sei que se eu continuar jogar o que estou jogando, o time continuar jogando bem, tem chances de voltar. Então, espero continuar trabalhando bastante - disse Oscar na época.

Após 12 anos longe do futebol brasileiro, Oscar retornou ao São Paulo neste ano. Antes disso, atuou por oito temporadas no Shanghai Port, onde foi destaque no futebol chinês. Mas para a Seleção Brasileira, como é de conhecimento geral, os holofotes costumam estar voltados para jogadores que atuam no Brasil ou na Europa.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo atualiza quadros de Marcos Antonio e Lucca

O jogador voltou recentemente de lesão e está voltando à titularidade no elenco do São Paulo. Neste ano, foram 16 jogos, com dois gols marcados e quatro assistências.

Oscar explicitou desejo de volta à Seleção (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Estreia de Ancelotti pela Seleção

Nos dias 5 e 10 de junho, Carlo Ancelotti faz seus primeiros jogos no comando da Seleção Brasileira diante do Equador e Paraguai, respectivamente.

Em caso de duas vitórias, a equipe pentacampeã conquistará vaga de forma matemática para a Copa do Mundo de 2026.